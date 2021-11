De ble arrestert og torturert. Mannen de mener er ansvarlig, kan bli Interpols neste president.

Nå ber de to britene norsk politi om hjelp.

Ali Issa Ahmad (t.v.) og Matthew Hedges (t.h.) var denne uken på besøk hos norske Helsingforskomiteen. De ønsker hjelp fra norsk politi.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

Nå nettopp

Rommet lignet et kontor. Belysningen var intens og klinisk. Lysene sto alltid på, selv om natten. På gulvet var det blodflekker, og på veggene, i hodehøyde, fotavtrykk.

Matthew Hedges tror hensikten var å desorientere ham. Dette rommet, hvor han ble holdt isolert i seks måneder, lå i bygget til De forente arabiske emiraters avdeling for kriminaletterforskning.

Her sier Hedges at psykens hans sakte, men sikkert ble brutt ned av emiratisk politi. Hvorfor han ble holdt der, sier han til Aftenposten at han aldri fikk noe godt svar på.

Hevder han ble torturert

Hedges er en britisk akademiker som i april 2018 ble arrestert da han var i Emiratene for å gjøre feltarbeid. Det ble starten på et mareritt som nådde helt opp til høyeste politiske hold i Storbritannia.

Emiratiske myndigheter anklaget ham for å være spion. Mens han satt i isolasjon, sier Hedges at han ble avhørt opptil 15 timer om dagen. Han hevder også at han ble fôret med en «cocktail» av antidepressiver, angstdempende og sovetabletter, og at han ble tvunget til å skrive under på en falsk forklaring.

Saken fikk stor oppmerksomhet i britiske medier. Hedges ble til slutt dømt til livstidsstraff for spionasje. Like etter ble han benådet av den emiratiske presidenten.

Fengslet for å gå med fotballdrakt

Denne uken var Hedges i Oslo for å anmelde forholdet til norsk politi. Sammen med ham var Ali Issa Ahmad, en annen britisk statsborger som hevder han ble mishandlet i Emiratene.

Ahmad var i Abu Dhabi i 2019 for å se Qatar spille mot Irak i det asiatiske fotballmesterskapet. Han gikk kledd i trøyen til det qatarske laget. Det han ikke var klar over, var at Qatar på det tidspunktet var midt i en dyp diplomatisk krise med nabolandene. I Emiratene var det straffbart å gå med klær som viste det qatarske flagget.

Ahmad sier at han ble overfalt av sikkerhetspoliti som banket ham og forsøkte å skjære av ham drakten. Han sier han mistet en tann og fikk flere stikkskader. Da han dro til sykehuset for å få behandlet skadene, ble han stoppet og avhørt. Denne gangen ble han fengslet.

Der hevder Ahmad at han ble holdt i 20 dager, uten nok mat og vann og uten å få ringe familien. Også han sier han ble tvunget til å skrive under på papirer han ikke fikk se, før han til slutt ble løslatt og sendt tilbake.

Ahmed Naser Al-Raisi er Emiratenes kandidat til ny president i Interpol.

Ber norsk politi om hjelp

At Hedges og Ahmad mener norske politimyndigheter kan hjelpe dem, handler om én mann.

Han heter Ahmed Naser Al-Raisi og er generalinspektør i det emiratiske innenriksdepartementet. Det betyr at han har ansvar for politiet og sikkerhetspolitiet og for å etterforske varsler om tjenestefeil.

Raisi er en svært erfaren politimann. Han sitter blant annet i eksekutivkomiteen i Interpol, verdens største politisamarbeid.

Nå er Raisi nominert til å bli ny president i Interpol.

Valget skal holdes i Istanbul den 23. november. Ifølge britenes advokat er Raisi den klare favoritten til å vinne. Prosessen er hemmelig og Interpol går ikke ut med navn på kandidater. Men ifølge eksperter står det mellom Raisi og kun én annen kandidat, fra Nigeria.

De siste ukene har Raisi reist verden rundt for å fremme sitt kandidatur. Britenes advokat mener det er en sjanse for at Raisi også vil besøke Norge. Det vil i teorien gi norsk politi mulighet til å arrestere ham, dersom det åpnes etterforskning.

Fakta Interpol Den internasjonale kriminalpolitiorganisasjon. Stiftet i Wien i 1923. Hovedsete i Lyon i Frankrike. Skal fremme best mulig samarbeid mellom politiet i medlemslandene. Har 194 medlemsland. Det norske nasjonale byrået, Interpol Oslo, er lagt til Kripos. Ledes av en generalsekretær med en generalforsamling og en eksekutivkomité. Generalsekretariatet har ansvaret for den daglige driften. Presidentskapet i Interpol er en ubetalt deltidsstilling. Presidenten har likevel betydelig innflytelse og leder møtene til Interpols generalforsamling og eksekutivkomité. Kilder: SNL, Forbes. Vis mer

Vekker reaksjoner

I mars 2020 slo FN alarm om forholdene i emiratiske fengsler. Flere menneskerettighetsorganisasjoner har reagert sterkt på Raisis kandidatur.

Den tidligere britiske statsadvokaten Sir David Calvert Smith har skrevet en rapport om saken. Der advarer han om at Emiratene forsøker å oppnå politisk innflytelse i Interpol gjennom blant annet finansiering.

Aftenposten har forsøkt å komme i kontakt med Raisi gjennom både det emiratiske innenriksdepartementet og ambassaden i Oslo, uten å få noe svar.

– Vanskelig

Statsadvokat Frederik Ranke bekrefter at politiet har mottatt en anmodning om etterforskning fra britenes advokat.

Men han sier det skal svært mye til for at norsk politi benytter seg av såkalt universaljurisdiksjon. Det betyr å straffe utlendinger gjennom rettsforfølgning på norsk territorium for handlinger begått utenfor territoriet.

– Det er store utfordringer forbundet med å etterforske en slik sak. Det vil være nærmest umulig å gjøre etterforskningen balansert uten at Emiratene samarbeider, sier Ranke.

– Vi var heldige

Både Hedges og Ahmad sier de fortsatt sliter med ettervirkninger av opplevelsene de hadde. De sier det vil føles som en hån dersom Raisi blir valgt til president.

– Det ville være å ignorere rettferdighet og ansvarlighet, sier Hedges.

Han understreker at deres opplevelser ikke er unike.

– Dette er toppen av isfjellet. Vi er de heldige. At vi begge er britiske statsborgere, er en stor del av grunnen til at vi er her i dag.