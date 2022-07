Russland mot full kontroll av viktig provins i Øst-Ukraina. Men i sør presses de tilbake.

Vladimir Putin endrer taktikk. Nå flyttes soldater fra Sør- til Øst-Ukraina.

En utbombet boligblokk i Lysytsjansk. Byen har i lang tid blitt beskutt av russisk artilleri. Det er den siste byen i Luhansk-regionen øst i Ukraina som ikke er russisk-kontrollert. Nå kan byen stå for fall.

10 minutter siden

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina Meld meg på

Lysytsjansk er den siste ukrainsk-kontrollerte byen i den østlige provinsen Luhansk.

Nå kan den havne i russiske hender i løpet av de nærmeste dagene. Det melder The New York Times.

Det foregår for tiden harde kamper rundt byen med knappe 100.000 innbyggere. I tillegg øker hyppigheten av og styrken på russiske artilleriangrep mot byen, skriver avisen.

Britisk etterretning bekrefter utviklingen på Twitter. Lørdag morgen skriver de at russiske styrker gradvis nærmer seg byen.

Om ukrainerne mister Lysytsjansk, vil russiske separatister kontrollere alle større byer og landsbyer i Luhansk-provinsen. Før invasjonen i februar var halve provinsen under russisk kontroll.

Å sikre kontroll i provinsen er en del av en endring i de russiske styrkenes taktikk. Denne uken varslet president Vladimir Putin at Russlands fokus har skiftet fra å stadig ta nye ukrainske områder til å «vente Vesten ut». Det melder det russiske nyhetsbyrået Interfax.

Taktikkskiftet har ført til store forflytninger av tropper fra Sør- til Øst-Ukraina.

Luhansk og Donetsk utgjør til sammen den østlige regionen Donbas. Siden 2014 har deler av regionen vært kontrollert av russisk-støttede separatister.

Ukraina slår tilbake i sør

Men troppeforflytningen går på bekostning av russernes slagkraft i Sør-Ukraina.

Der er det nå ukrainerne som har initiativet.

Etter kraftig bombardement tok ukrainske styrker denne uken tilbake den strategisk viktige «Slangeøya». Øya ligger utenfor havnebyen Odesa og har vært viktig som base for russisk luftvern og sjømålssystemer.

Den ukrainske hæren hevder også at de nærmer seg en gjenerobring av Kherson. Byen er den eneste provinshovedstaden utenfor Luhansk og Donetsk som russerne nå kontrollerer.

Ukrainske soldater står nå bare fire kilometer unna byen. Torsdag avfyrte de missiler mot 150 strategiske mål i byen, ifølge den ukrainske hæren. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men data fra Nasa-satellitter har registrert en rekke branner ved mål som angivelig er bombet.

Mens ukrainske regulære styrker forsøker å sirkle inn Kherson, ytes det motstand av de gjenværende ukrainske sivile inne i byen. De forsøker å ta ut russiske separatistledere, bistå det ukrainske militæret i sabotasjeaksjoner og peke ut mål for ukrainsk artilleri.

Uvisshet om tap

Det er blitt spekulert fra flere hold om hvor store tap det russiske forsvaret har lidd.

Lørdag morgen publiserte det ukrainske forsvaret en oversikt over Russlands tap så langt i krigen. Der hevder de at russerne siden krigens start har mistet nesten 36.000 soldater. Men dette og andre tall er ikke mulig å verifisere nå.

Den britiske forsvarssjefen uttalte denne uken at de anslår Russland har mistet 25.000 soldater så langt i krigen. Det er det høyeste anslaget som hittil er kunngjort fra vestlig offisielt hold.

Russerne har ikke selv gått ut med tapstall.

Det er blitt stilt spørsmål ved hvor store tap Russland kan bære i krigen, før Putin blir tvunget til å revurdere strategien.

I tillegg er det blitt hevdet at russerne begynner å gå tomme for våpen i Ukraina. Bloomberg omtalte fredag et lovforslag fra Kreml der det blant annet heter at russiske styrker i Ukraina har et kortsiktig «økt behov for reparasjon av våpen og militært utstyr».