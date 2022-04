Russisk nettavis meldte om mer enn 13.000 drepte russiske soldater. Skylder på hacking.

I meldingen på VKontakte het det at mer enn 13.000 russiske soldater er drept i Ukraina. Rundt 7000 skal være savnet.

Slik ser den slettede VKontakte-posten ut i den arkiverte versjonen på Wayback machine.

Den russiske nettavisen Readovka postet torsdag en melding på det russiske sosiale mediet VKontakte. Meldingen refererte til en lukket orientering fra det russiske forsvarsdepartementet. Readovka regnes som en Kreml-tro nettavis.

Tapene til den russiske hæren i Ukraina blir oppgitt til å være 13.414 mennesker. I tillegg skal rundt 7000 være savnet.

I posten ble det også referert til 116 døde og over 100 savnede fra krysseren Moskva, som sank 14. april.

En krans med påskriften «Til skipet Moskva» i Sevastopol på Krim-halvøya under en minneseremoni 15. april. I meldingen som Readovka nå sier er falsk, het det at 116 av mannskapet fra krysseren Moskva er døde og mer enn 100 savnet.

– VKontakte-kontoen vår ble hacket

Den russiske nettavisen Meduza skriver at innlegget ble slettet etter kort tid. Men det er arkivert på Wayback Machine. Meduza er kritisk til det russiske regimet. Avisen publiserer fra Latvia.

Readovka har 400.000 følgere på VKontakte og 1 million på Telegram. Publikasjonen meldte fredag at innlegget skyldtes hacking. Den skriver at hackingen skal ha skjedd fra en «nabostat», og at den omtalte orienteringen fra forsvarsdepartementet ikke finnes.

De siste offisielle russiske tapstallene er fortsatt 1351 russiske soldater. Dette tallet ble offentliggjort 25. mars.

Noe lignende skjedde 21. mars. Da publiserte den statskontrollerte russiske avisen Komsomolskaja Pravda at nesten 10.000 russiske soldater var drept. Også her ble det skyldt på hacking. Tallene ble raskt fjernet fra artikkelen.