Dette skjedde på krigens 49. dag

Russiske styrker nærmer seg Øst-Ukraina. Sverige og Finland nærmer seg Nato.

Hundrevis av innbyggere i Yahidne skal ha blitt stengt inne i en kjeller i en måned. På veggen ble navnene til de som døde underveis skrevet opp.

13. apr. 2022 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

1. Russland bygger opp i øst

Nye satellittbilder viser at Russland trolig forbereder seg på å trappe opp krigføringen i øst. I Russland er angivelig soldater, militære kjøretøyer og telt plasser ut flere steder. Den samme oppbygningen skjer på Krim-halvøya. Også på Kherson flyplass sør i Ukraina, ikke så langt fra Krim, ser russiske styrker ut til å samle seg.

Andre satellittbilder viser at lange militærkolonner beveger seg langs veiene på ukrainsk side.

Det som skal være russiske styrker i Dubrovka i Russlan, nær grensen i Ukraina.

2. Spår endeløst blodbad hvis ikke Ukraina får mer våpen

EU er enige om å sende nye 500 millioner euro i militærhjelp til Ukraina. EUs utenriksminister, Josep Borrell, sier russernes oppbygning i øst gjør det nødvendig å sende penger nå.

– De neste ukene vil være avgjørende, slo Borrell fast.

Til sammen har EU sendt 1,5 milliarder euro.

I en tale onsdag ettermiddag gjentok Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj nok en gang at Ukraina må få mer våpen. Han sa at krigen vil bli et endeløst blodbad dersom ukrainerne ikke får disse våpnene.

3. Mariupol kan falle i løpet av påsken

I Mariupol brenner det fortsatt i store boligblokker, viser nye bilder.

Nye satellittbilder fra Mariupol viser at det fortsatt brenner i bygg i byen.

Russland hevdet onsdag at 1000 ukrainske marinesoldater har overgitt seg i Mariupol. Dette er ikke bekreftet fra andre hold.

Spørsmålet er om ukrainske styrker klarer å stå imot stort lenger. Norske forskere sier det trolig er et tidsspørsmål før byen faller og at det kan skje i løpet av påsken.

4. Nye bevis på krigsforbrytelser

Lederen for den internasjonale straffedomstolen, Karim Kahn, er i Ukraina og har besøkt Butsja. Han slår fast at Ukraina er et åsted for krigsforbrytelser.

Osse, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, mener mye tyder på at Russland systematisk har brutt menneskerettighetene. Russland sto bak angrepet på et sykehus i Mariupol 9. mars, ifølge Osse.

Samtidig når nye grufulle historier dagens lys. I landsbyen Yahidne sier innbyggere at 300 sivile skal ha blitt tvunget ned i en skolekjeller.

Der måtte de sitte i en måned. Kun unntaksvis slapp noen ut. Mange døde. I et av rommene sto 18 navn skrevet på veggen. Alle var døde.

5. Finland og Sverige nærmere Nato

Finland vil ta en avgjørelse om Nato-medlemskap i løpet av noen uker. Det sa Finlands statsminister Sanna Marin under et møte med Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Marin sa også at det er best om Sverige og Finland lander på det samme, og helst samtidig.

En ny analyse om Finlands sikkerhetssituasjon ser mørkt på trusselen fra øst. Sett sammen med den finske statsministerens uttalelser, tegnes et bilde av et Finland som stadig rykker nærmere et Nato-medlemskap.

Ifølge Aftonbladet skal Magdalena Anderssons parti Socialdemokraterna ta stilling til Nato-medlemskap under et møte 24. mai. Svenska Dagbladet skrev onsdag morgen at kilder i partiet sier at Andersson selv ønsker ta landet inn i Nato, og at det også kan skje ved første mulighet i juni.