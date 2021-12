16 års regjeringstid er over. Slik skrev Angela Merkel seg inn i historien.

Angela Merkels politiske karriere ligner ingen andres. Nå går stafettpinnen videre til Olaf Scholz.

8. des. 2021 08:40 Sist oppdatert nå nettopp

Angela Merkel vokste opp i det autoritære Øst-Tyskland. Hun utdannet seg til fysiker og arbeidet som forsker ved Adlershof i Berlin. Der levde hun et stille liv. Men da Berlinmuren og kommunismen falt, i 1989, ble hun umiddelbart politisk engasjert i det nye demokratiet.

Året etter ble Tyskland gjenforent. Nye muligheter kom, selv for en 36-åring uten erfaring med hvordan et demokratisk system eller et politisk parti fungerer.