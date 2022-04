Russland skal ha rekruttert delfiner i krigen mot Ukraina

Satellittbilder fra Sevastopol viser at delfiner kan bli med i krigen om Svartehavet, melder amerikansk marineinstitutt.

En delfin blir trent på det Sevastopol statlige akvarium på Krimhalvøya i 2014. Da Russland annekterte halvøya det året, ble et gammelt, militært sovjetprogram for opptrening av delfiner ført tilbake til Russland.

8 minutter siden

Russiske styrker skal har satt opp to innhegninger for trente delfiner ved havnen i Sevastopol. Det melder USNI, et ikke-statlig marineinstitutt, på sine sider. De mener de kan se innhegningene på satellittbilder av havnen i byen som ligger på den annekterte Krimhalvøya.

Delfiner er kanskje ikke de mest åpenbare soldatene, men både USA og Russland skal visstnok ha de uvanlige rekruttene blant sine styrker.

Delfiner er svært intelligente dyr. Som soldater blir de blant annet trent opp til å gjennomføre operasjoner for å stoppe dykkere. For eksempel kan de brukes for å stoppe ukrainske dykkere som prøver å infiltrere havnen og sabotere krigsskip.

Inne i havnen i Sevastopol ligger nemlig russernes største marinebase i Svartehavet. Der ligger skipene godt beskyttet for ukrainske missiler, men de kan være sårbare for dykkere på sabotasjeoppdrag.

Dyriske rekrutter

Gamle Sovjetunionen hadde flere program for opplæring av dyr til militære operasjoner.

De siste ti årene har Russland investert i å ruste opp programmene igjen. Ifølge USNI har de satt opp programmer både i Svartehavet og i Arktis.

I nordområdene bruker den russiske Nordflåten flere typer vannbaserte dyr. Blant annet hvithval og sel, som begge tåler kulden langt bedre enn delfinene som brukes i Svartehavet.

Hvithvalen Hvaldimir.

Russisk spion i norske farvann

Norge har selv fått erfaring med de russiske marinejegerne.

I 2019 deserterte muligens én av hvithvalene fra de russiske hvalinnhegningene i Murmansk-området. «Hvaldimir», som hvalen senere ble døpt, dukket opp ved Ingøya i Måløy kommune i Troms og Finnmark.

På kroppen hadde han stroppet fast en sele med et undervannskamera. I dag lever desertøren som fri hval i fjordene rundt Hammerfest.