Russisk regiment kritiserer ledelsen for «uforståelig offensiv»

Russiske militære under trening i Rostov-regionen, som grenser mot Ukraina, i oktober 2022.

Soldater i et russisk regiment skal ha publisert et brev med sjeldent skarp kritikk av navngitte toppsjefer i det russiske militæret.

24 minutter siden

Åtte måneder etter at Russland gikk til full angrepskrig mot Ukraina, sliter russerne tungt på slagmarken. Nå vekker et brev signert soldater i et russisk regiment i Ukraina oppsikt.

Det inneholder skarp kritikk av navngitte toppsjefer i det russiske militæret, etter fire dager med harde kamper med angivelig store tap i Donetsk fylke.

I et brev fra «soldatene i den 155. marinebrigaden i den russiske stillehavsflåten» blir det hevdet at kampene regimentet ble «kastet» inn i var en «uforståelig offensiv» mot ukrainske styrker.

Brevet, som sirkulerer på meldingstjenesten Telegram, har påkalt en sjelden reaksjon fra det russiske forsvarsdepartementet.