Politiet omringet universitetet. Så begynte de å skyte.

ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): Søndag kveld aksjonerte politiet mot et av Irans største universiteter. Folk besvimte av frykt, forteller en av studentene.

Iranske studenter demonstrerte i helgen for å få sine medstudenter løslatt. Her fra Teheran universitet lørdag, der politiet brukte tåregass mot demonstrantene.

13 minutter siden

I helgen var studenter ved et titall iranske universiteter samlet til demonstrasjon. De krevde at medstudenter som sitter i varetekt for å ha protestert mot regimet, blir løslatt.

På Sharif-universitetet i Teheran var en gruppe samlet foran IT-avdelingen. Demonstrasjonene gikk fredelig for seg. Etter en stund begynte noen å rope slagord også mot det iranske regimet.