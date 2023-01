Russland sier 89 soldater ble drept i angrepet mot Makiivka – gir mobilbruk skylden

Uautorisert mobiltelefonbruk blant russiske soldater var årsaken til at angrepet i Makiivka i Donetsk kunne finne sted, mener Russlands forsvarsdepartement.

Det ryddes opp i ødeleggelsene etter et angrep mot landsbyen Makiivka i russiskkontrollerte Donetsk.

04.01.2023 08:07

Nyttårsaften gikk Ukraina til et omfattende rakettartilleriangrep mot russiske okkupasjonsstyrker i Makiivka, en ukrainsk by under russisk kontroll.

En bygning som huset et stort antall russiske soldater ble nærmest utradert i angrepet fra ukrainske presisjonsvåpen.

Angrepet har ført til voldsomt sinne mot militære ledere i Russland. Men det russiske forsvarsdepartementet skylder på soldatene som befant seg i bygningen.

– Det er allerede åpenbart at hovedårsaken for det som skjedde var at mobiltelefoner ble skrudd på og brukt i stor skala, til tross for et forbud mot slik bruk i soner innenfor rekkevidden av fiendens våpen, heter det i en uttalelse fra departementet.

Russland etterforsker fortsatt angrepet, men mener det allerede er klart at mobiltelefonbruken gjorde det mulig for Ukraina å finne ut hvor soldatene var, og med det gjennomføre rakettangrepet.

De som skulle sørge for at reglene ble overholdt, vil bli stilt til ansvar, sier generalløytnant Sergej Sevryukov.

Oppjusterer dødstallet

De legger også til at 89 militære ble drept i angrepet. Dødstallet er en oppjustering fra det tidligere meldte 63.

Det er svært sjelden at russiske myndigheter erkjenner et så høyt tap blant egne soldater. Ikke siden invasjonen startet 24. februar i fjor, har Russland innrømmet et så stort tap.

Fra ukrainsk hold er det hevdet at nesten 400 ble drept i angrepet, men tallet er ikke bekreftet av andre kilder.

Satelittselskapet Maxar har frigitt bilder som viser Makiivka før og etter angrepet. Her kan man skimte restene av den utbombede bygningen.

Skolebygning

Den ukrainske generalstaben bekreftet mandag ettermiddag at det ukrainske militæret sto bak angrepet. Målet var en skolebygning som ble brukt som base av russiske soldater og offiserer.

Ifølge russiske myndigheter var det amerikanskproduserte Himars-raketter som traff leiren.

Angrepet har satt sinnene i kok i Russland – og kritikken retter seg mot russiske militærtopper, som kritikerne mener visste at bygningen var innen rekkevidde for ukrainske styrker.