FN: Minst 16.150 sivile drept eller skadet i Ukraina

FN har dokumentert at 6374 sivile er drept og over 9700 er skadet siden Russland invasjon for åtte måneder siden, men mener det reelle tallet er «mye høyere».

Ukrainske etterforskere bærer bort drepte som ble funnet i en massegrav utenfor Izium etter at ukrainske styrter gjenerobret byen fra russerne i september.

38 minutter siden

Det kommer frem i den siste oppdateringen arrow-outward-link fra FNs høykommissær for menneskerettigheter. Den er publisert åtte måneder etter at Russland gikk til full angrepskrig mot nabolandet Ukraina.

Blant de 6347 sivile dødsofrene er over 400 barn.

Ifølge FN er de fleste registrerte dødsfallene knyttet til artilleriangrep, missilangrep eller bombing fra fly.

FN bruker et stort antall ulike kilder for å få bekreftet tallene på sivile ofre. Det inkluderer offisielle dokumenter, vitneskildringer, video- og fotodokumentasjon, rettsdokumenter og observasjoner og informasjon fra ulike organisasjoner.

Ukrainske myndigheter har operert med langt høyere tall på drepte. I sommer sa landets politisjef at over 12.000 sivile var drept så langt i krigen.

FN slår også fast at de reelle tallene på skadede og drepte antas å være «mye høyere» enn tallene de gjengir.

– Dette skyldes at tilgangen til informasjon fra noen områder hvor det har pågått harde kamper er forsinket eller at mange rapporter venter på å bli bekreftet, heter det i en melding fra FN.

De peker blant annet på at dette gjelder en rekke byer, blant annet Mariupol. Den ukrainske havnebyen hadde rundt 450.000 innbyggere før den ble bombet i ukevis av russiske styrker og i stor grad ødelagt.

Ukrainske myndigheter hevder at mange tusen sivile, og kanskje titusenvis, er drept i byen. Den er nå under russisk okkupasjon og uavhengige organisasjoner har svært begrenset tilgang.