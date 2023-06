Hvem har ansvaret for Putins angrepskrig? Vestlige ledere må ta noe av skylden, sier russisk fredsprisvinner.

MOSKVA (Aftenposten): Putins propaganda forgifter det russiske samfunnet. Han får et resultat han ikke liker, mener nobelprisvinner.

Dmitrij Muratov har vært sjefredaktør for den liberale avisen Novaja Gazeta i tre tiår, og i 2021 fikk han Nobels fredspris. Nå har myndighetene stengt avisen.

03.06.2023 11:49

I sentrum av Moskva er det en fotoutstilling med barna fra Donbas øst i Ukraina. Når jeg snakker med russere om krigen, går det sjelden lang tid før de sier nøyaktig den samme setningen: «I åtte år har ukrainske fascister fascisterFascisme er politiske ideologier som legger sterk vekt på nasjonens betydning og enhet, i tillegg til et autoritært, førerbasert og diktatorisk styre innad og en imperialistisk holdning utad. drept barna i Donbas, men Europa brydde seg ikke».

Siden 2014 har russiske TV-kanaler hamret inn budskapet om barna i Donbas. Russland har hevdet at det har vært en borgerkrig øst i Ukraina, men det er blitt grundig dokumentert at Russland har ført en fordekt krig. Og at de drepte barna i stor grad er Russlands ansvar.

Den liberale avisen Novaja Gazeta er blant dem som har dokumentert dette. Avisen har også vist hvordan propagandaen har pisket opp stemningen i den russiske befolkningen.

– Russisk propaganda er ekstremt aggressiv og forholder seg ikke til fakta, sier avisens redaktør Dmitrij Muratov i et intervju med Aftenposten.

Han mener at dette bidro til storkrigen vi er vitne til nå. Putin har et stort ansvar, men det har også vestlige ledere, hevder han.