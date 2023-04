Den skjøre våpenhvilen i Sudan forlenges

Våpenhvilen som formelt er på plass i Sudan, forlenges med tre døgn fra midnatt, opplyser de stridende partene i landet.

Røyk stiger til værs i Khartoum der det har vært voldsomme kamper. Søndag opplyser RSF-militsen at våpenhvilen fra torsdag forlenges i tre dager til.

30.04.2023 20:50

Gruppen slåss mot regjeringshæren i landet, og situasjonen i Sudan er uoversiktlig. Til tross for at partene tilsynelatende er enige om våpenhvile, pågår fortsatt kraftige kamper, blant annet i hovedstaden Khartoum.

– Som svar på internasjonale, regionale og lokale oppfordringer kunngjør vi forlengelse av den humanitære våpenhvilen med 72 timer fra midnatt, het det i en uttalelse fra RSF-militsen søndag ettermiddag. Noen timer sendere bekreftet også regjeringshæren at avtalen var forlenget.

RSF sier at hensikten med forlengelsen er å åpne humanitære korridorer og gjøre det tryggere for folk å forflytte seg og nå fram til sikre områder.

Skyting i Khartoum

Hundrevis av mennesker er drept og tusener såret siden en langvarig strid mellom RSF og regjeringshæren brått utviklet seg til væpnet konflikt 15. april.

Situasjonen i Khartoum og Omdurman på den andre siden av elva fra Khartoum var søndag formiddag relativt rolig etter de voldsomme kampene tidligere i uka. Men det kunne fortsatt høres skyting, og det meldes om plyndring.

Folk står i kø for å få drivstoff i Khartoum 30. april.

På grunn av situasjonen har myndighetene i byen sett seg nødt til å permittere nesten alle offentlig ansatte fra mandag. Beslutningen omfatter imidlertid ikke dem som arbeider i nødetatene eller vitale tjenester i byen, opplyser Abdul Moneim Al-Mahi, som er øverste ansvarlig for administrasjonen i den sudanske hovedstaden.

Amerikansk og britisk evakuering

Et amerikansk marinefartøy er ankommet Port Sudan for å evakuere hundrevis av amerikanske borgere som var strandet i landet og som har tatt seg fram til havnebyen i en kolonne av busser.

Samtidig melder britene at en ekstra, siste evakuering med fly finner sted mandag, fra Port Sudan. De sier de har hentet ut 2.122 personer hittil.

Men de bekrefter at de ikke lenger arrangerer evakueringsflygninger fra Khartoum på grunn av lavere etterspørsel og en ustabil situasjon.

Et amerikansk marinefartøy ankom søndag Port Sudan for å evakuere amerikanske borgere.

Første nødhjelp

Søndag landet det første Røde Kors-flyet med bistand i Sudan etter at kampene brøt ut.

– Flyet landet i havnebyen Port Sudan og hadde med seg 8 tonn med humanitær bistand, deriblant medisiner og kirurgisk utstyr for å støtte sudanske sykehus og frivillige hjelpearbeidere, opplyser Røde Kors i en pressemelding.

Den mektige RSF-militsen, ledet av general Mohamed Hamdan Dagalo, og den sudanske hæren, ledet av general Abdel Fattah al-Burhan, har styrt landet sammen siden et kupp i 2021. Etter at gnisningene mellom de to partene utviklet seg til åpen strid er minst 528 mennesker drept og 4.599 såret i kampene, ifølge landets helsemyndigheter.

Torsdag kveld gikk partene imidlertid med på en tre dager lang våpenhvile, men trass i våpenhvilen har det vært skyting og sammenstøt, og søndag morgen ble det meldt om luftangrep og artilleriild i Khartoum.

Kan ramme hele Øst-Afrika

FN-organet Verdens matvareprogram (WFP) advarer om at den pågående volden i Sudan kan sende hele Øst-Afrika ut i en humanitær krise.

– En tredel av landets befolkning sultet allerede før kampene brøt ut. Nå er det mangel på alt, og matvareprisene skyter i været, sier Martin Frick, direktøren for WFP i Tyskland, til DPA.

Lignende prisøkninger har også begynt å komme i Tsjad og Sør-Sudan, ifølge Frick. Begge landene har tatt imot tusenvis av flyktninger siden kampene startet i Sudan 15. april. Også på Afrikas Horn er situasjonen svært dårlig, med rekordhøyt press på matforsyningen etter seks mislykkede regnsesonger.

Advarer mot borgerkrig

Tidligere statsminister i Sudan, Abdalla Hamdok, frykter at dersom konflikten i landet utvikler seg til en borgerkrig vil det bli en av de verste i verden.

– Gud forby om Sudan når punktet der det blir borgerkrig. Syria, Jemen og Libya blir barnemat i forhold, sa Hamdok under et arrangement i Nairobi lørdag, ifølge AFP.

Han kaller konflikten en meningsløs krig mellom to parter.

– Det er ingen som kommer seirende ut av dette. Derfor må det stoppe, sa han.