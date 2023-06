Forskere har fanget basslyden av galakser som kolliderer

Det er over 100 år siden Einstein forutså at de finnes. Nå har astronomene klart å fange lyden av gravitasjonsbølger fra svarte hull.

Her har en kunstner tolket hvordan det ser ut når pulsarer treffes av gravitasjonsbølger fra kollisjoner av supermassive svarte hull. Vis mer

Den er omtalt som en «kosmisk basstone» og et «overjordisk kor» – men hva er egentlig den sensasjonelle lyden amerikanske forskere nå har fanget opp?

Kort forklart er det lyden av alle galakser som har kollidert opp gjennom historien.

Lyden åpner ifølge forskerne et helt nytt vindu til kunnskap om de myteomspunne svarte hullene svarte hulleneEt svart hull er et område i verdensrommet hvor gravitasjonskrefteneer så sterke at ikke noe kan unnslippe, selv ikke lys. som ligger i sentrum av hver galakse.

– Dette er enorme nyheter, sier doktor Stephen Taylor til Guardian. Han er astrofysiker ved Vanderbilt-universitetet i Nashville og har ledet gruppen som står bak funnet.

Den enorme nyheten er at forskerne har klart å fange opp et bitte lite signal fra såkalte gravitasjonsbølger gravitasjonsbølgerGravitasjonsbølger er ørsmå forstyrrelser i strukturen verdensrommet.

Galakser og svarte hull

Disse gravitasjonsbølgene stammer fra kollisjonen av supermassive svarte hull supermassive svarte hullDette er svarte hull som er mer enn hundre tusen ganger mer massive enn en stjerne. "Vanlige" svarte hull har en masse omtrent på størrelse med en stjerne.. Signalene forskerne har fanget opp, er den samlede lyden av alle slike kollisjoner opp gjennom tidene.

Fascinerende greier, med andre ord. Men hvor stort er egentlig dette? Og hva kan funnet brukes til?

Vi lar professor i astrofysikk ved Universitetet i Oslo, Øystein Elgarøy, forklare.

– Dette er egentlig ikke oppsiktsvekkende, fordi denne bakgrunnen av gravitasjonsbølger er noe man har forventet at skulle finnes, sier Elgarøy.

Allerede for 100 år siden forutså Einstein at slike bølger eksisterte. I 2016 fant forskere bevis for at universet kunne strekke seg og klemme seg sammen.

–Men det er banebrytende at de har klart for første gang å påvise at denne bakgrunnen av bølger finnes, sier Elgarøy.

Rommet strekkes og skvises

Bølgene er blitt påvist ved å studere pulsarer, som er deler av større stjerner som har eksplodert.

Disse sender ut veldig regelmessige radiobølger, omtrent som blinkene fra en fyrlykt. Gravitasjonsbølgene gjør at verdensrommet strekkes ut eller skvises litt sammen. Dette gjør at avstanden til pulsarene endres bitte lite grann. Det gir små forstyrrelser i rytmen på «fyrsignalet» som sendes ut.

Forskerne har samlet data gjennom flere tiår for å finne denne lille effekten, som kan fortelle oss nye ting om store hendelser:

Bølgene oppstår altså når supermassive sorte hull kolliderer.

Det kan gi ny informasjon om hva som skjer når galakser dannes og utvikler seg. Alle galakser har nemlig et supermassivt svart hull i midten. Det har også Melkeveien.

Hva vil skje med Kloden?

– Signalet kommer fra alle galaksekollisjoner som har skjedd opp gjennom universets historie. Styrken på det kan si noe om hva som skjer når galakser kolliderer, sier han.

Til nå har vi funnet ut det aller meste vi vet om universet ved å studere ulike typer lys. Elgarøy sier gravitasjonsbølger er en helt annen type informasjonskilde. De er mindre utsatt for forstyrrelser som lys fra astronomiske objekter er utsatt for på veien til oss.

– Hva kan funnene brukes til?

– Dette er mest nysgjerrighetsbasert grunnforskning som gjøres fordi vi ønsker å forstå mer av det som foregår rundt oss, sier Elgarøy.

– Men langt inn i fremtiden vil antagelig vår galakse kollidere med Andromeda-galaksen. Dette kan hjelpe oss til å forstå hva som vil skje med vår egen galakse etter det, sier han.

Han sier at den avanserte teknologien og de statistiske modellene som er brukt til å finne ut av dette, også kan brukes på andre, mer praktiske områder.

Lyden av et svart hull

En funfact til slutt:

I fjor vakte det stor oppstandelse da NASA la ut en tweet med det som skal være lyden av et svart hull :

Dette er ikke den samme som «gravitasjonsbassen» forskerne nå har funnet.

De svarte hullene sender nemlig også ut trykkbølger. Disse skaper krusninger i varm gass som kan oversettes til en tone. Tonen ligger ifølge NRK egentlig 57 oktaver under en middel C, men er blitt justert opp av NASA slik at vi klarer å høre den.

Så der har du den altså - lyden av et sort hull.