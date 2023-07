Ukraina: Minst fem drept i russisk angrep mot Kryvyj Rih

Minst fem personer ble drept i et russisk rakettangrep mot byen Kryvyj Rih i det sørlige Ukraina mandag, ifølge den lokale militære lederen, Oleksandr Vilkul.

Flere personer ble drept i angrepet i Kryvyj Rih. Vis mer

Ifølge ham er over 50 mennesker såret i angrepet. To av de drepte er en ti år gammel jente og hennes mor.

NTB meldte mandag ettermiddag at antallet døde var syv, men dette ble senere korrigert til fem.

En fire etasjers utdanningsinstitusjon og et ni etasjes boligbygg i sentrum av byen skal ha blitt truffet av én rakett hver i angrepet. Flere personer skal være fanget i ruinene. Bilder viser at store deler av leilighetsbygget er smadret.

Zelenskyjs hjemby

Kryvyj Rih er hjembyen til president Volodymyr Zelenskyj.

– Denne terroren vil ikke skremme oss eller ta knekken på oss. Vi er på jobb og redder vårt folk, skriver Zelenskyj i sosiale medier.

Også Kherson ble angrepet av russisk artilleri mandag morgen. Der ble minst en sivil drept, ifølge lokale myndigheter. Senere på dagen skal nok en person ha blitt drept i et russisk angrep.

Mandag sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu at Russland har intensivert angrepene på Ukraina. Han sier opptrappingen er en respons på den «mislykkede, såkalte motoffensiven».

– Intensiteten til angrepene mot ukrainske militærfasiliteter har økt betydelig, sa Sjojgu.

Et boligbygg på ni etasjer ble truffet i angrepet i Kryvyj Rih. Vis mer

Ukrainske angrep mot Donetsk

Som kontrast til påstanden om at Russland angriper militæranlegg, hevder Sjojgu at «Kyiv har fokusert på å gjennomføre terrorangrep på sivil infrastruktur».

Den Moskva-innsatte lederen for utbryterregionen Donetsk, Denis Pusjilin, sier at to ble drept og seks såret i et ukrainsk angrep mot regionhovedstaden mandag. En buss ble truffet av artilleri, ifølge Pusjilin.

Hverken Russlands eller Ukrainas påstander er verifisert av uavhengige kilder.