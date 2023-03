Xi er ved Putins side. Det kan være veldig dårlig nytt for Ukraina.

Kinas leder Xi Jinping påstår at han vil bidra til fred i Ukraina. Virkeligheten er at han ikke kan la Putin tape, mener ekspert.

Kinas leder Xi Jinping ankom flyplassen i Moskva mandag.

20.03.2023 12:54 Oppdatert 20.03.2023 13:47

Mandag landet Kinas leder Xi Jinping i Russlands hovedstad Moskva. Der blir han mottatt av president Vladimir Putin. De skal ha to dager med møter.

På agendaen står angivelig fred og vennskap. Bakteppet er Russlands brutale men haltende invasjonskrig i Ukraina og begge lands spente forhold til Vesten og særlig USA.

Xi og Putin skulle blant annet diskutere en fredsplan for Ukraina, sa Putins talsperson Dmitrij Peskov til journalister i forkant av møtet. Putin skulle gi Xi noen «avklaringer», meldte Reuters.

Vil jobbe ha fred for Putin

Kina har lenge forsøkt å tre inn i en slags fredsmeglingsrolle i forbindelse med Ukraina-krigen. 24. februar, på årsdagen for Russlands fullskala invasjon av nabolandet, la Kina frem en 12-punktsplan for fred i Ukraina.

Den er blitt kritisert for å være lite realistisk. Så langt har freden latt vente på seg.

Ukraina håper Xis besøk til Moskva vil legge press på Putin til å få slutt på krigen.

– Vi forventer at Kina vil bruke sin innflytelse til å få Russland til å slutte angrepskrigen i Ukraina, sa talsperson for ukrainsk UD Oleg Nikolenko i en uttalelse mandag.

Men det er ikke sikkert at besøket er godt nytt for Ukraina. For uansett hva som blir utfallet av besøket, så viser det én ting:

Xi og Kina står stødig ved Putins side.

Det mener Øystein Tunsjø. Han er professor ved Forsvarets høgskole, men for tiden i Boston som Fulbright-gjesteforsker på sikkerhetsstudieprogrammet ved MIT-universitetet.

– Det er kjempeviktig for Kina at Putin-regimet ikke kollapser. For da vet man ikke hva man får, sier Tunsjø til Aftenposten.

Må sikre at Putin overlever

– De har ikke råd til at Putin går på et ordentlig nederlag.

Det er dårlig nytt for Ukraina og president Volodymyr Zelenskyj. Et fullstendig tap i Ukraina vil bety slutten på Vladimir Putins grep om makten i Russland, tror Tunsjø.

– Kina mener ikke at Russland skal vinne hele krigen og ta hele Ukraina. Men Putin må klare å komme seg ut av det med hevet hode, sier Tunsjø.

Sikkerhetsstyrker sto vakt utenfor Kreml i Moskva mandag.

– Hvis de kan få kontroll over hele Luhansk og Donetsk og fortsette å holde på Krym, så mener kanskje kineserne at det kan være et utgangspunkt for en fredsforhandling.

Men hvilken hjelp er Xi egentlig villig til å gi Putin? Den siste tiden har flere spekulerte på om Kina vil sende våpen til Russland. Det er Tunsjø usikker på om Xi tørr.

Sammen mot USA

To ting kan imidlertid bli utslagsgivende:

Hvor mye våpenhjelp Vesten gir Ukraina. Etter at Vesten lenge nølte med å gi Ukraina stridsvogner, har Polen og Slovakia nylig lovet Ukraina jagerfly av typen MiG-29.

Forholdet til USA og amerikanernes støtte til Taiwan.

– Hvis USA fortsetter med å gi våpenleveranser til Taiwan, så er det jo mange kinesere som spør seg hvorfor de ikke skal gi våpen til Russland, sier Tunsjø.

Han mener at Xis støtte til Putin handler vel så mye om USA:

– Det er jo dette det strategiske partnerskapet mellom Kina og Russland bunner ned i. At USA er hovedfienden til både Russland og Kina.