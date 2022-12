Ukraina går en bekmørk vinter i møte. Et lyspunkt er en norsk suksess.

Ukrainerne kommer med hilsen nordover: «Fredspris-landet beskytter byene våre mot krig. Takk, Norge!»

Luftkrigen fortsetter. Men et norsk luftvernsystem gjør ukrainerne takknemlige.

Helene Skjeggestad Journalist

Én time siden

Til tonene fra Edvard Griegs «Dovregubbens hall» vises nordlys, det norske flagget og det ukrainske flagget. Og russiske missiler som skytes ned.

Det ukrainske forsvarsdepartementet har laget en 51 sekunder lang video.

Den er en hyllest til Norge.

Hvorfor det?

Luftkrigen fortsetter

Mandag regnet det nok en gang russiske missiler over ukrainske byer.

Russlands brutale angrepskrig fortsetter. Nå er målet å ta fra ukrainerne strømmen mens temperaturen stadig kryper nedover.

Ukraina slår tilbake i luftkrigen. Mandag anklaget russiske myndigheter Ukraina for å ha stått bak angrep med droner mot to militære flyplasser i Russland, i henholdsvis Rjazan-regionen og Saratov-regionen. Tre soldater ble drept og fire andre såret, ifølge russiske myndigheter.

Ukraina er heller ikke forsvarsløst. Mandag kveld kommenterte den ukrainske presidenten, Volodymyr Zelenskyj, luftangrepene. Han sa at de fleste russiske rakettene ble skutt ned før de kunne gjøre skade. Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble 60 av de rundt 70 rakettene fra Russland uskadeliggjort.

Ukraina har med andre ord fått på plass et luftvern.

Der spiller et norsk system en hovedrolle.

Avfyres fra bakken

Forrige gang det regnet missiler i Ukraina, kom Zelenskyj med en helt klar hilsen:

Norsk luftvern stoppet 10 av 10, sa han.

– 100 prosent suksessrate, fulgte USAs forsvarsminister Lloyd Austin opp.

Det er ikke bare gode nyheter for ukrainere. Det er også gode nyheter for en by ved Numedalslågen i Norge.

Nasams står for Norwegian Advanced Surface to Air Missile System og er utviklet av Kongsberg-gruppen. Det består av flere deler, blant annet et amerikansk missil og et norsk styringssystem.

Systemet består av mobile mellomdistanseraketter. Disse flyttes ved hjelp av kjøretøy og avfyres fra bakken.

Det betyr at når de russiske missilene kommer flyvende, klarer Nasams-systemet å oppdage dem og skyte ut et eget missil som uskadeliggjør det russiske våpenet.

I november meldte NRK at ukrainske soldater har vært i Norge for å få opplæring i systemet. Bare dager etterpå var systemet på plass i Ukraina.

Samarbeider med Midtøsten

Til nå er det levert to Nasams-batterier. Til sammen er Ukraina lovet åtte.

Denne fremgangsmåten er brukt før i forbindelse med våpenleveranser: Først blir et lite antall levert. Deretter kommer det mer hvis man ser at våpnene er effektive.

Når det gjelder Nasams, ble det sist uke klart at Raytheon Technologies har fått en kontrakt med en verdi av 1,2 milliarder dollar for å levere de resterende seks batterier.

Produksjonstiden er to år, men selskapet ser nå, ifølge BBC Russia, på alternative leveringsmåter.

Selskapet samarbeider med land i Midtøsten, som Oman og Qatar, om å få levert deres Nasams-systemer til Ukraina. Så vil de få påfyll når de nye systemene er ferdige.

Russisk reaksjon: I krig med Vesten

Da leveringen ble offentliggjort, reagerte russiske eksperter på to måter:

1. Nasams ville forandre krigens gang

– At det kun leveres to batterier, gir følelsen at Nasams ankomst ikke vill ha noen vesentlig betydning. Dette er helt feil. Dette vil bli en torn i siden for det russiske militæret, skrev den russiske militæranalytikeren Vlad Sjleptsjenko:

– Dette vil nulle ut vårt harde arbeid med å ødelegge det ukrainske luftforsvaret, la han til.

2. De så på dette som nok et bevis for at Russland ikke var i krig med Ukraina, men med Vesten.

– Dette er et stort skritt i retning mellom en direktekrig mellom Russland og Nato, følger Sjleptsjenko opp.

De siste månedene har den russiske retorikken forandret seg fra å handle om å drive nazistene ut av Ukraina til å fremstille krigen som en krig mellom Russland og Nato.