Ivanka var Trump-fansens annetvalg: Nå vil hun ikke ha noe med farens valgkamp å gjøre

Donald Trumps datter Ivanka og ektemannen Jared Kushner vil ikke delta i en ny valgkamp.

Ivanka Trump er Donald Trumps datter. Her er hun på en konferanse i India da hun var rådgiver for USAs president.

18. nov. 2022 13:06 Sist oppdatert 6 minutter siden

Tidligere president Donald Trump vil forsøke å vinne tilbake Det hvite hus. Selv om mellomvalget ga ham motvind, regnes han som favoritt til å bli partiets kandidat. Da han tirsdag kom med sin kunngjøring, ble det lagt merke til hvem som ikke var der.

– På vegne av Melania, meg selv og hele vår familie vil jeg takke dere alle for at dere er her i kveld, sa Trump.