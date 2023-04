Minst 56 mennesker drept i kampene i Sudan

Minst 56 mennesker er drept og 595 såret i kampene som brøt ut i Khartoum lørdag, opplyser Sudans legeforening natt til søndag. Alle skal være sivile.

Røyk stiger til værs mange steder i Khartoum i forbindelse med kampene mellom hæren og RSF-militsen.

16.04.2023 07:34 Oppdatert 16.04.2023 07:55

Lørdag morgen startet kamper mellom den sivile halvmilitære gruppen RSF og hæren. Kampene har pågått hele dagen både i Khartoum og flere andre steder i landet og fortsatte inn i natten natt til søndag.

56 mennesker er drept, og 595 er såret, opplyser landets legeforening. Alle de drepte er sivile, sier foreningen. To ble drept på flyplassen utenfor Khartoum.

Det har vært kraftig skyting mange steder, og lørdag kveld ba det sudanske flyvåpenet alle sudanere om å holde seg innendørs mens de gjennomførte flytokt for å overvåke aktiviteten til RSF-styrkene.

En Reuters-journalist sier han så kanoner og pansrede kjøretøyer rundt om i gatene i Khartoum og hørte tunge våpen bli avfyrt ved hovedkvarterene til hæren og RSF.

Røyk stiger til værs mange steder, og jagerfly fløy lavt over byen.

Økende spenning

Konflikten mellom RSF og regjeringshæren kom til overflaten torsdag, da hæren sa at RSF den siste tiden har utført ulovlig forflytninger uten noen samordning.

Det var lørdag harde kamper i Khartoum mellom hæren og RSF-militsen.

Det har i flere uker vært økende spenning mellom lederen Abdel Fattah al-Burhan og hans nestkommanderende, Mohamed Hamdan Daglo, som leder RSF-militsen, i forbindelse med den planlagte integreringen av RSF i de væpnede styrkene.

Integreringen av styrkene skulle være siste ledd i samtalene om en avtale for å gjeninnføre sivilt styre i Sudan.

Bakgrunn fra Darfur

RSF ble stiftet i 2013 og har sin bakgrunn i Janjaweed-militsen som daværende president Omar al-Bashir slapp løs på den kristne minoriteten i Darfur, og som er beskyldt for grove brudd på menneskerettighetene etter omfattende massakrer på sivile.

Den nåværende militærjuntaen hentet dem inn for å slå ned på demokratiprotestene i 2019.

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret til øyeblikkelig våpenhvile og snakket med Egypts president Abdel Fattah al-Sisi og AU-leder Moussa Faki om hvordan krisen kunne trappes ned. Han snakket også direkte med Burhan og Daglo.

Den arabiske liga møtes til krisemøte søndag for å drøfte situasjonen i Sudan.

USAs utenriksminister Antony Blinken, Saudi-Arabia og Emiratene ba om at kampene avsluttes, og lignende appeller kom fra EU, Frankrike, Italia, Russland og Iran.

Skylder på hverandre

I et intervju med Sky News Arabia sa Daglo at Burhan er en kriminell og at han må overgi seg. Han nektet for at RSF startet kampene.

Hæren på sin side kalte Daglo en etterlyst kriminell og RSF en opprørsmilits og gjorde det klart at det ikke blir forhandlinger før gruppen er oppløst.

Les også Harde kamper i Sudan – frykter ny borgerkrig

De militære sier at flyvåpenet bombet og ødela to RSF-baser i Khartoum og i den nærliggende byen Omdurman, og at flyplassen og presidentpalasset er under militær kontroll. Et foto ble publisert som angivelig viser svart røyk som stiger opp fra RSF hovedbase.

RSF hevdet tidligere at de hadde kontroll over presidentpalasset og flere flyplasser i nord.

Et fly fra det saudiarabiske flyselskapet Saudia, som sto klar til avgang med passasjerene om bord, ble skadet i kuleregnet.

Kaotisk historie

Sudan har gått gjennom en berg-og-dal-bane de siste fire årene når det gjelder utviklingen av demokrati, fred og menneskerettigheter.

I 2019 ble diktatoren Omar al-Bashir veltet av militæret etter tre tiår som følge av et større folkelig opprør. Da ble det innført en sivil overgangsregjering med stor internasjonal støtte, men denne ble veltet av de militære i et kupp allerede i oktober 2021.

En avtale mellom militæret og de prodemokratiske gruppene, som inkluderer RSF, er nødvendig for å få tilbake en sivil regjering i Sudan.