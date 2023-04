Journalist anklaget for spionasje: – En ny æra for gisseldiplomati

– Å rapportere om Russland innebærer å jevnlig se folk du kjenner bli innlåst, tvitret den amerikanske journalisten i juli. Nå er Evan Gershkovich selv fengslet.

Evan Gershkovich ble arrestert under en reportasjereise til Jekaterinburg i slutten av mars.

05.04.2023 10:39

Onsdag 29. mars ble han pågrepet på en restaurant i Jekaterinburg. 31-åringen dekker Russland for avisen The Wall Street Journal. Nå risikerer han 20 års fengsel. Den føderale sikkerhetstjenesten (FSB) har anklaget ham for spionasje på vegne av USA.

Ifølge utenriksminister Sergej Lavrov tok russerne Gershkovich «på fersk gjerning». Det statlige nyhetsbyrået Ria Novosti mener amerikaneren var involvert i innsamlingen av «hemmelig informasjon» om et russisk forsvarsselskap.

Arbeidsgiveren benekter spionasje-anklagene på det sterkeste og har bedt om en umiddelbar løslatelse av en «betrodd og objektiv reporter».

Sjefredaktør Emma Tucker kaller anklagene falske og provoserende. Avisen er dypt bekymret for korrespondentens sikkerhet.

– Han var ikke der for å spionere, uttalte Tucker til BBC Radio 4.

– Han var der som reporter. Han stilte spørsmål og gjorde jobben sin.

Fakta Dette er Evan Gershkovich 31 år gammel amerikansk statsborger. Russland-korrespondent for storavisen The Wall Street Journal. Har tidligere jobbet i nyhetsbyrået AFP, den uavhengige avisen The Moscow Times og the Agence France-Presse. Han har vunnet priser for arbeidet sitt i The Moscow Times. Foreldrene er født i Sovjet. Begge var en del av en jødisk migrasjonsbølge som flyktet fra landet. De bosatte seg i New Jersey. Der vokste Evan og søsteren opp. Vis mer

– En ny æra av gisseldiplomati

Mange vestlige nyhetsbyråer mener Putins Russland er blitt for farlig for journalister.

– Dette er et av de frekkeste angrepene på pressefrihet på mange år, skriver The New York Times.

Fredag kalte The Wall Street Journal hjem sjefen for sitt Moskva-kontor. Det er en veteran som hadde dekket landet i flere tiår.

Siden Russland invaderte Ukraina, har USA åpent forhandlet med Moskva for å få frigitt tre amerikanske borgere:

Trevor Reed, en tidligere marinesoldat, ble befridd i en fangeutveksling i april 2022.

Basketstjernen Brittney Griner, som ble arrestert noen dager før invasjonen for narkotikaanklager, fløy hjem etter et fangebytte i desember.

Men den tidligere marinesoldaten, Paul Whelan, klarte ikke myndighetene å lande noen avtale rundt.

Nå har de fått en ny mann å kjempe for.

Arrestasjonen av Evan Gershkovich markerer en ny æra av gisseldiplomati, skriver Wall Street Journal. Målet er ofte å få innflytelse i Washington.

Evan Gershkovich risikerer 20 års fengsel.

Slike hendelser er blitt så vanlig at USA har fått en egen avdeling for å forholde seg til dem. I 2020 kom en lov med 11 kriterier. De sier som skal anses som en urettmessig forvaring av en amerikansk statsborger. Slike hendelser skal utløse ekstra ressurser.

USAs utenriksminister Antony Blinken kaller arrestasjonen av journalisten for «uakseptabel».

– Et instrument for statlig kontroll

Tirsdag skal Evan Gershkovich ha fått møtt sine advokater. Men under én prosent av de tiltalte blir frifunnet, ifølge amerikanske myndigheter.

– På papiret har Russland et moderne rettssystem. I virkeligheten er det et instrument for statlig kontroll, sier Tom Firestone. Har er en tidligere juridisk rådgiver ved USAs ambassade i Moskva.

Russisk lov sikrer tiltalte retten til en juryrettssak. De er åpne for offentlig innsyn. Men det er unntak fra denne regelen i spionsaker. Det gjør at Gershkovichs sak mest sannsynlig vil bli prøvd i hemmelighet, foran en dommer.

Vil bare ha historien rett

Gershkovich er den første vestlige journalisten som blir varetektsfengselet av russerne og anklaget for spionasje siden den kalde krigen.

Det er fem år siden han reiste til Russland. Selv om pressefriheten var på vikende front, skal han ha forelsket seg i landet. 31-åringen elsket punkebandene, språket og de kitschaktige kafeene. Foreldrene var født i Sovjetunionen, så han hadde lært russisk hjemme.

I Russland begynte Gershkovich i den engelskspråklige avisen The Moscow Times. Der markerte han seg blant annet med grundig rapportering under covid-pandemien. Ved å sitte sammen med medisinstudentene i covid-avdelingene, vant han tilliten deres. De kunne fortelle at de måtte behandle en bølge av pasienter etter bare noen måneders opplæring.

I januar 2022 begynte han i storavisen The Wall Street Journal. En måned senere invaderte Russland Ukraina. Gershkovich dro til grensen mellom Belarus og Ukraina. Der ble han den eneste amerikanske reporteren som kunne se de første sårede russiske styrkene bli hentet hjem.

– Å rapportere om Russland nå, innebærer å jevnlig se folk du kjenner bli innlåst, tvitret han i juli.

Nå er det han som holdes i FSB- fengselet Lefortovo, uten å ha fått tilgang til advokaten sin. I første omgang er han fengslet frem til 29. mai.

Kilder: The Times, The Wall Street Journal, The Moscow Times, Reuters, VG og Interfax.