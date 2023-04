Florida forbyr abort etter sjette uke

Delstatsforsamlingen i Florida har vedtatt en lov som forbyr abort etter sjette uke. Lovforslaget har fått guvernør Ron DeSantis' signatur.

Delstatsforsamlingen i Florida vil forby abort etter sjette uke. Det ventes at den republikanske guvernøren Ron DeSantis, som har ambisjoner om å bli presidentkandidat neste år, undertegner loven.

14.04.2023 06:02

Republikanerne har flertall i delstatsforsamlingen i Florida og vil nå skjerpe kraftig inn på retten til selvbestemt abort.

Florida forbyr fra før abort etter 15 uker. Med få unntak forbyr den nye loven abort etter seks uker.

Det åpnes for unntak der graviditet er en følge av voldtekt og incest, eller i tilfeller der morens liv er i fare. Lovforslaget har fått navnet Heartbeat Protection Act, og ble undertegnet av DeSantis torsdag kveld.

– Undertegnet Heartbeat Protection Act, som styrker beskyttelsen av liv og gir ressurser til å hjelpe unge mødre og familier, tvitrer han.

Både seier og risiko for DeSantis

Den nye loven blir sett på som en seier for konservative DeSantis. Han tar etter alt å dømme mål av seg til å bli republikanernes presidentkandidat ved neste års valg.

Men støtten til abortinnskrenkningen kan være et svakt punkt for DeSantis om han skulle bli partiets kandidat neste år.

13 delstater har innført forbud mot abort etter seks uker eller mindre, men meningsmålingene viser tydelig at de fleste amerikanere støtter lovlig abort i de fleste tilfeller.

På en måling utført av Reuters og Ipsos denne uken sa 43 prosent av velgere som anser seg som republikanere, at det er mindre sannsynlig at de støtter en kandidat som støtter innskrenkning av abortrettigheter.

Det hvite hus: Ekstremt og farlig

Det hvite hus retter skarp kritikk mot forbudet og betegner det som «ekstremt og farlig».

– Forbudet er stikk i strid med grunnleggende rettigheter, og er i utakt med meningene til et stort flertall av folk i Florida og i resten av USA, sier talsperson Karine Jean-Pierre i en uttalelse.

Det hvite hus at skriver at forbudet vil hindre at fire millioner kvinner i Florida får tilgang til abort etter seks uker og påpeker at mange da ikke vet at de er gravide.

– Dette forbudet vil også ramme de nesten 15 millioner kvinnene i fruktbar alder som lever i stater med abortforbud sør i landet, hvorav mange tidligere har støttet seg på å reise til Florida som en mulighet for å få hjelp, heter det videre.