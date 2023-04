Harde kamper i Sudan – frykter ny borgerkrig

Sudanerne våknet til lyden av jagerfly og skyting i gatene lørdag. – Ingen skjønner hva som egentlig foregår, sier 23 år gamle Eltahir Zaied. Hvorfor eksploderte det nå?

15.04.2023 12:16 Oppdatert 15.04.2023 22:01

Lørdag formiddag kunne Khartoums innbyggere høre serier av skudd gjalle gjennom hovedstaden, mens sort røk steg opp mot himmelen. Konflikten har ulmet i flere måneder. Så eskalerte det.

Voldelige sammenstøt brøt lørdag ut mellom den mektige paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF) Rapid Support Forces (RSF) En paramilitær gruppe i Sudan, ledet av general Mohamed Hamdan Dagalo. De er stasjonert flere steder i landet. Gruppen skal ha rundt 100.000 soldater. De har blant annet blitt brukt til grensekontroll og for å hindre ulovlig migrasjon.og landets myndigheter. Begge ser de ut til å kjempe om kontrollen av et av Afrikas største land.

Sudan har vært i en pågående prosess om overgang til en sivil regjering. For tre dager siden skulle egentlig en statsminister ha vært på plass. Det skjedde ikke.

Konflikten kan forklares slik:

De militære og sivile ble enige om overgangen etter internasjonalt press og demonstrasjoner i gatene. Landet står i en vanskelig økonomisk situasjon etter at flere land innførte sanksjoner mot Sudan etter et militærkupp i 2021.

En del av avtalen var at RSF skulle bli en del av den regulære hæren i Sudan. Men det skal ikke gruppen selv ha ønsket.

Dette har ført til en maktkamp mellom hæren og RSF-styrken. Sistnevnte skal ha rundt 100.000 soldater og ledes av «Sudans sterkeste mann», Mohamed Hamdan Dagalo, også kalt «Hemetti». Det forteller Professor Gunnar M. Sørbø ved Chr. Michelsen Institutt til VG

Mye er foreløpig usikkert om akkurat hva som har skjedd. Flere medier mener RSF forsøker å gjennomføre et statskupp, men gruppen mener hæren forsøker på det samme.

– Jeg er bekymret for familien min

– Seriøst, ingen skjønner hva som egentlig foregår. Det sier 23 år gamle Eltahir Zaied til Aftenposten gjennom Whatsapp.

Han bor i den nordlige delen av hovedstaden Khartoum. Han forteller om lyden av tunge skudd som kom i nitiden på morgenen. Zaied var på jobb, og alle måtte komme seg ut og hjem. Men de fleste rakk det ikke. Zaied måtte søke tilflukt hos en venn.

– Strømmen er gått, og tilgang på vann er veldig dårlig, forteller han.

Ti timer senere hører Zaied fortsatt skudd utenfor.

– Selvfølgelig er jeg veldig redd. Jeg er bekymret for familien min, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kaller dagens hendelser i Sudan dramatiske. Hun frykter det kan føre landet ut i borgerkrig.

– Vi er svært urolig for utviklingen i Sudan. Fortsatt bruk av militære virkemidler vil undergrave muligheten til å komme frem til en fredelig overgang til et sivilt ledet demokratisk styre og vil gå ut over den sudanske befolkningen. I verste fall kan dette føre Sudan ut i borgerkrig, sier Huitfeldt i en uttalelse til NTB.

Utenriksdepartementet oppfordrer alle nordmenn i landet til å holde seg innendørs. De fraråder nordmenn å reise til Sudan.

General Mohamed Hamdan Dagalo leder den paramilitære gruppen RSF som lørdag kjemper mot regjeringsstyrker i Sudan.

Angrep med bombefly

Dette vet vi om hva som har skjedd:

Det har vært voldsomme sammenstøt flere steder i hovedstaden Khartoum og ellers i Sudan.

Ifølge en talsmann fra hæren skal RSF ha angrepet flere militærleirer i ulike områder. RSF hevdet at de hadde kontroll på både presidentpalasset, flyplassen og militærets hovedkvarter. Noen timer senere sa hærsjef Fattah Al-Burhan til Al Jazeera at hæren hadde kontroll over disse områdene.

Myndighetene bekrefter at de har gått til angrep på paramilitære baser med bombefly.

Det skal også ha foregått kamper i hovedkvarteret til Sudans statlige TV-stasjon, ifølge Reuters. Skudd kunne høres i bakgrunnen på en TV-sending.

Minst tre personer skal være drept i sammenstøtene, og ni personer er såret, ifølge Sudans legeforening.

De sivile politiske partiene ber både hæren og RSF stanse kamphandlingene. De ber også internasjonale og regionale aktører bidra umiddelbart til å stanse volden.

Et kampfly over Khartoum.

– En kommende humanitær krise

Kirkens Nødhjelp kaller situasjonen i landet dramatisk, men sier at alle deres ansatte i Sudan er i sikkerhet. Organisasjonen har over 100 ansatte i landet.

– Vi hører fra våre ansatte at de hører skudd og eksplosjoner i Khartoum. Vårt kontor er ikke veldig langt fra flyplassen hvor det har vært angrep, sier utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Alle av de ansatte i Flyktninghjelpen skal også være i sikkerhet, men de har stanset sitt arbeid i Sudan. De er bekymret over utviklingen og hva det betyr for innbyggerne.

– Dette er et verst tenkelig scenario. Det internasjonale samfunnet må komme sammen for å få en slutt på kampene og forberede seg på å respondere på en kommende humanitær krise, sier Flyktninghjelpens landdirektør for Sudan, Will Carter, til NTB.

USAs utenriksminister Anthony Blinken ber om en umiddelbar slutt på volden. Også De forente arabiske emirater ber alle parter om å få slutt på krisen gjennom dialog og tilbakeholdenhet, skriver Reuters. Også Egypt har uttrykt sin bekymring.

Halfaya-broen mellom Omdurman og den nordlige delen av Khartoum.