Tre døde og flere skadet mens situasjonen i Sudan eskalerer

Den økende spenningen mellom to rivaliserende militærledere i har ført til voldelige sammenstøt. UD fraråder alle om å reise til Sudan.

Røyk stiger fra en bygning i Khartoum 15. april, etter meldinger om sammenstøt i byen.

15.04.2023 12:16 Oppdatert 15.04.2023 15:52

Saken oppdateres.

Lørdag formiddag kunne Khartoums innbyggere høre serier av skudd gjalle gjennom hovedstaden, mens sort røk steg opp mot himmelen. Så eskalerte det.

Mye er foreløpig usikkert om hva som har skjedd, men flere medier mener at den mektige paramilitære paramilitære Sivile som er opplært, trent og organisert på militært vis.gruppen Rapid Support Forces (RSF) Rapid Support Forces (RSF)En paramilitær gruppe i Sudan, ledet av general Mohamed Hamdan Dagalo. De er stasjonert flere steder i landet. Gruppen skal ha rundt 100.000 soldater. De har blant annet blitt brukt til grensekontroll og for å hindre ulovlig migrasjon. forsøker å gjennomføre et statskupp.

Flere drept og såret

Gruppen hevder å ha overtatt presidentpalasset. Myndighetene bekrefter på sin side at de har gått til angrep på paramilitære baser med bombefly. RSF mener militæret angrep dem først.

Ifølge Reuters skal det også foregå kamper i hovedkvarteret til Sudans statlige TV-stasjon. En nyhetsoppleser uttalte dette på kanalen mens skudd kunne høres i bakgrunnen, skriver nyhetsbyrået.

Minst tre personer skal være drept i sammenstøtene. Ni personer er meldt såret, ifølge landets legeforening.

USAs utenriksminister Anthony Blinken ber om en umiddelbar slutt på volden. Også De forente arabiske emirater ber alle parter om å få slutt på krisen gjennom dialog og tilbakeholdenhet, skriver Reuters.

Et kampfly over Khartoum.

UD: – Uoversiktlig situasjon

Utenriksdepartementet kaller situasjonen uoversiktlig, og sier de jobber med å oversikt og undersøke om norske borgere er berørt.

– Ambassaden har iverksatt sikkerhetstiltak. Det innebærer blant annet at vi oppfordrer dem til å holde seg innendørs, sier UDs pressetalsperson, Ane Haavardsdatter Lunde.

Departementet oppfordrer nordmenn i området til å gi beskjed familie og venner som kan være bekymret og kontakte UD dersom de trenger bistand.

– Foruroligende lyder

De siste dagene har situasjonen vært spent mellom hæren og RSF, noe som har skapt frykt for konfrontasjon.

Landets etterretningstjeneste avviser at RSF kontrollerer presidentpalasset.

– Krigere fra RSF har angrepet flere militærleirer i Khartoum og ellers i Sudan. Kampene pågår, og hæren gjør sin plikt for å sikre landet, sier hærens talsmann, brigader Nabil Abdallah til nyhetsbyrået AFP.

– Hører skudd og eksplosjoner

Kirkens Nødhjelp opplyser at situasjonen i landet er dramatisk, men alle deres ansatte i Sudan er i sikkerhet. Organisasjonen har over 100 ansatte i landet.

– Vi hører fra våre ansatte at de hører skudd og eksplosjoner i Khartoum. Vårt kontor er ikke veldig langt fra flyplassen hvor det har vært angrep. Dette oppleves som dramatisk for våre ansatte, sier utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp overfor NTB.

– En kommende humanitær krise

Flyktninghjelpen opplyser at alle deres ansatte i Sudan for tiden er trygge. De har stanset sitt arbeid. De er bekymret over utviklingen og hva det betyr for innbyggerne i Sudan.

– Dette er et verst tenkelig scenario. Det internasjonale samfunnet må komme samme for å få en slutt på kampene og forberede seg på å respondere på en kommende humanitær krise, sier Flyktninghjelpens landdirektør for Sudan, Will Carter, til NTB.

Fakta Sudans Rapid Support Forces (RSF) RSF er en paramilitær gruppe ledet av general Mohamed Hamdan Dagalo, som også går under navnet Hemedti. Analytikere mener gruppen har rundt 100.000 soldater. De er stasjonert flere steder i landet. Gruppen utviklet seg fra militser som deltok i konflikten i Darfur tidlig på 2000-tallet. De hjalp hæren til daværende leder Omar al-Bashirs med å slå ned protester. De har blant annet blitt brukt til grensekontroll og for å hindre ulovlig migrasjon. I 2017 ble RSF godkjent som en uavhengig sikkerhetsstyrke. Regjeringsstyrker har lenge uttrykt bekymring for utviklingen. De har nektet å inkludere RSF i sine strukturer. To år senere deltok RSF i et kupp som veltet regimet til Bashir. RSF er anklaget for å ha deltatt i drap på flere titalls demonstranter og voldelige sammenstøt mellom etniske grupper. Gruppen deltok også i et kupp i 2021 som hindret innføringen av valg. Kilde: Reuters Vis mer

Halfaya-broen mellom Omdurman og den nordlige delen av Karthoum.

«Presset» til konfrontasjon

RSF sier på sin side at de er utsatt for et brutalt angrep og ber om nasjonal, regional og internasjonal fordømmelse. Lederen for RSF kaller hærsjefen for kriminell, og anklager hæren for kuppforsøk. Det sa han i et intervju med Al Jazeera. Han mener gruppen ble presset til konfrontasjon.

Andre lands diplomater har søkt dekning i tilfluktsrom. USAs ambassadør i Sudan, John Godfrey, skriver på Twitter:

– Jeg ankom Khartoum sent i går kveld og våknet til foruroligende lyder av skyting og kamper. Jeg ligger for øyeblikket i skjul sammen med resten av ambassaden, slik sudanere over hele Khartoum og ellers gjør.

Både Russlands og USAs utsendinger sier de er bekymret for opptrappingen av volden.

General Mohamed Hamdan Dagalo leder den paramilitære gruppen RSF som lørdag kjemper mot regjeringsstyrker i Sudan.

Egypt og Saudi-Arabia er bekymret

De sivile politiske partiene ber både hæren og RSF stanse kamphandlingene. De ber også internasjonale og regionale aktører bidra umiddelbart til å stanse volden.

USAs utenriksminister Antony Blinken har advart om at situasjonen i Sudan er skjør, men at han ikke har gitt opp håpet om at landet kan gjennomføre en overgang til demokrati. Blinken uttalte seg mens han var på besøk i Hanoi i Vietnam.

Egypt og Saudi-Arabia har begge uttrykt sterk bekymring for situasjonen. De har bedt alle partene om å begrense seg.