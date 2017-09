BBC-skildring fra den ødelagte IS-hovedstaden Raqqa

Quentin Sommerville melder at mange sivile er fanget inne i byen og blir brukt som menneskelige skjold og agn for å lokke de USA-støttede regjeringsstyrkene. Raqqa ligger nord i landet og rundt 9 mil fra grensen mot Tyrkia.

Sommerville skriver at han forlot den virkelige verden da han reiste inn i byen og at alle tegn på normalt liv forsvant. I løpet av de seks dagene han var i byen så han ikke en eneste bygning som ikke var skadet i kampene som ble innledet av Syrias demokratiske styrker (SDF) i begynnelsen av juni i år.

20 flyangrep hver dag

Hver dag er det mer enn 20 flyangrep og hundrevis av granater som hagler over byen. Målet er de siste gjenværende IS-krigerne. Ifølge BBC kan det være så få som 400 igjen i Raqqa.

I sin reportasje anslår reporteren at det kanskje bare er en måned eller to før IS må gi helt tapt i byen som IS valgte som hovedstad i sitt selverklærte kalifat og som hadde en halv million innbyggere.

«Nå er den ikke egnet som noens hjem. IS bruker allerede ødeleggelsene som propaganda», skriver Sommerville.