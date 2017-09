Ny nazidemonstrasjon i Göteborg lørdag: – Det kan smelle

Det er den samme gruppen som marsjerte uten tillatelse i Kristiansand den 29. juli, som har varslet om demonstrasjonen i Sverige.

Flere nazistiske demonstranter ble lørdag morgen anholdt av politiet i Göteborg, få timer før det som kan bli deres største mønstring i Sverige siden krigen. Politiet har satt på dem håndjern.

Organisasjonen sier de venter at over 1000 personer vil delta. I forbindelse med dette og det forestående EU-toppmøtet i november, har politiet i Göteborg ryddet plass til opptil 300 arrestasjoner, skriver avisen Expressen GT.

Allerede fredag formiddag ble to tyske nazister pågrepet ved Landvetter lufthavn i Göteborg. De to tyskerne skal ha hatt kniver i bagasjen, skriver Expressen GT.

Bruker hester

Ifølge Aftonbladet har politiet oppjustert trusselbildet ettersom en rekke voldsbejaende demonstranter, både på ytterste høyre- og venstrefløy, er ventet å delta.

– Vi regner med kaos, sier en politibetjent til den svenske avisen.

En del av politiets taktikk er å bruke hester for å holde nazister og motdemonstranter adskilt.

– Vi kommer til å bruke så mange hester vi kan få frem, men de vil bare bli brukt hvis det er grunn til det. Hester er svært effektive for å splitte folkemengder og få grupper til å holde avstand til hverandre, sier Stefan Gustafsson, politiet pressetalsperson i region Väst til avisen Expressen GT.

Forventer nordmenn i Göteborgs gater

NMR har flere hundre medlemmer i Sverige, og et ukjent antall medlemmer i Norge og Finland. Ifølge den svenske talsmannen Per Sjögren besto gruppen som deltok i Kristiansand den 29. juli av medlemmer fra alle tre landene.

Svenska Dagbladet og Aftonbladet har denne uken kartlagt gruppens svenske kjerne. Blant annet skriver avisene at nazistene bruker hemmelige chatrom til å diskutere hvordan medlemmer raskt og enkelt kan få våpentrening.

Flere av nazistene som er blitt gransket skal også ha lært seg å håndtere våpen gjennom militærtjeneste i det svenske forsvaret.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de følger nøye med på situasjonen. Også den norske sikkerhetstjenesten PST er på vakt.

– Vi følger nøye med på utviklingen i Norge og de nordiske landene, sier seniorrådgiver Siv Alsén i PST til VG.

Hun påpeker at demonstrasjonen i Göteborg er lovlig, og at man forventer at det vil være medlemmer fra den norske grenen av NMR som vil delta.

Håper på 10.000 motdemonstranter

Demonstrasjonen vil bli «massiv og episk», skriver NMR på sine tilknyttede nettsider.

Motstandere av NMR, blant annet flere norske venstreekstreme grupperinger, har varslet at de vil mobilisere mot demonstrasjonen.

Organisasjonene Motmakt og Antifascistisk aksjon skal sende flere fulle busser fra Oslo lørdag.

Det ventes også tilreisende demonstranter fra Danmark og Finland, skriver Göteborgs-Posten.

Motdemonstrasjonen har satt seg som mål å samle 10.000 personer.

NMR: – Det kan gå hett for seg

På de ulike nordiske nettstedene tilknyttet NMR, som jevnlig gjennomfører radiosendinger, var forrige uke demonstrasjonen et tema. Der kommer flere av organisasjonens ledere med råd til personer som ønsker å delta i demonstrasjonen.

– Det finnes enkelte demonstrasjoner hvor vi tar med våre kvinner og barn, men denne demonstrasjonen er nok ikke en av disse. Det kan gå hett for seg, det kan smelle, sier en av programlederne under sendingen.

De ber også demonstranter kle seg respektabelt, og kommer med råd for hvor det er mulig å parkere.

Den nordiske motstandsbevegelsen

Demonstrerte i Kristiansand

Sist lørdag demonstrerte mellom fem og ti medlemmer av den høyreekstreme gruppen i gågaten i Fredrikstad, med tillatelse fra politiet, skriver Dagbladet.

Tidligere i sommer fikk gruppen ikke tillatelse til å marsjere i byen. Dermed reiste de i stedet til Kristiansand, der rundt 70 personer marsjerte uten tillatelse.

I Kristiansand ble de ikke stanset av politiet fordi man fryktet situasjonen skulle eskalere, skriver Fædrelandsvennen.

Under marsjen ble demonstrantene beordret til å stoppe flere ganger. Politiet ble skjøvet vekk og ignorert, og marsjen fortsatte. Det viser en videofilm som gruppen publiserte på sin egen nettside og på Youtube tidligere denne uken.