Russisk opposisjonsleder pågrepet igjen

Navalnyj ble møtt av politi da han skulle forlate boligen i Moskva fredag morgen.

– De pågrepet meg i bygningens inngangsparti og frakter meg til et sted for å avgi forklaring, skriver Navalnyj på Twitter fredag morgen.

Navalnyj skulle dra hjemmefra til en jernbanestasjon og derfra videre med tog til byen Nizjnij Novgorod øst for hovedstaden for å holde en tale klokken 18 fredag.

Trosset forbud

Men myndighetene i Nizjnij Novgorod opplyser at Navalnyj var blitt nektet tillatelse til å gjennomføre møtet. Hans støttespillere hadde trosset forbudet og oppfordret til at han skulle komme, heter det.

En polititalsmann i Moskva opplyser til nyhetsbyrået Interfax at Navalnyj ble pågrepet som følge av gjentatte oppfordringer til å delta på det ulovlige arrangementet, opplyser talsmannen.

– Som en fornærmelse

– Kreml ser på mine møter med velgerne som en stor trussel og til og med som en fornærmelse, fordi ingen går på deres egne arrangementer uten å få betalt for det, skriver Navalnyj.

– De har i lang tid sagt at opposisjonen ikke har støtte ute i regionene, og nå får de vondt av å se vår støtte der, skriver han videre.

Korrupsjonsanklager

Navalnyj har flere ganger tidligere blitt pågrepet av russisk politi, og han har også måttet sone for å ha organisert ulovlige demonstrasjoner. Opposisjonslederen anklager russiske myndigheter for korrupsjon og har varslet at han vil stille til neste års presidentvalg i Russland, noe han trolig er utelukket fra å gjøre fordi han tidligere er blitt dømt for bedrageri.