AFTENPOSTEN HISTORIE: I norrøn mytologi var valkyriene de kvinnelige vesener som Odin, gudenes høvding, sendte ut til alle krigsskueplasser for å avgjøre hvem som skulle dø i kamp. Richard Wagner førte skikkelsene inn på verdensarenaen med operaen Valkyrien i 1856. Tonene fra første scene i tredje akt, Valkyrierittet, har hisset opp både krigsherrer og filmregissører i generasjoner.

Våren 1934 flyttet 20 år gamle Unity Valkyrie Mitford, med det ulykksalige mellomnavnet hun kunne takke sin adelige bestefar og Wagner-entusiast for, til München, angivelig for å studere språk. I virkeligheten var det for å søke kontakt med Hitler.