Mandag kunne befolkningen i det nordvestlige hjørnet av Syria, i den opprørskontrollerte Idlib-provinsen, glede seg over en etterlengtet våpenhvile. Dagen før, på søndag, ble de sivile advart om at de måtte komme seg vekk nå.

President Bashar al-Assad har sverget på at han igjen skal samle hele Syria under sin kontroll. Takket være støtte fra Russland og Iran har han kommet langt på vei. Et av de siste stedene der opprørerne holder stand, ligger i det nordvestlige hjørnet av landet, omtrent sammenfallende med provinsen Idlib.

Syrian Civil Defense/AP/NTB scanpix

Løpesedlene regnet fra himmelen

Russland, som altså støtter Assad, og Tyrkia, som støtter noen av opprørerne, forhandlet før helgen frem en våpenhvile. Søndag, dagen før våpenhvilen skulle tre i kraft, regnet det løpesedler ned fra himmelen.

Budskapet til sivilbefolkningen i Idlib var at det nå var på tide å komme seg ut av det opprørskontrollerte området. Senere samme dag opplyste det russiske forsvarsdepartementet at de hadde opprettet tre kontrollposter som sivile kunne bruke for å komme seg ut av området.

– Deres sikkerhet avhenger av at dere forlater området og kommer dere til de offisielle passeringspunktene som myndighetene har åpnet, heter det i løpesedlene fra den syriske hæren ifølge Washington Post.

De tre kontrollpostene åpner på mandag. Transport og medisinsk hjelp vil være tilgjengelig, fortsatte meldingen. Hærens avdelinger vil snart sendes ut for å «rense» området.

Ghaith al-Sayed, AP/NTB scanpix

Tyrkia sier de vil gripe inn

Allerede onsdag denne uken bombet Russland igjen flere byer i Idlib-provinsen, meldte Reuters. En eventuell ny offensiv fra Assad og hans allierte vil ikke bli godt mottatt i Tyrkia.

President Recep Tayyip Erdogan sa tirsdag at Tyrkia ville stoppe eventuelle brudd på våpenhvilen fra syriske myndigheter.

– Vi vil hindre at 400.000 mennesker flykter mot grensen mot Tyrkia, sa Erdogan til medlemmer av AK-partiet i parlamentet ifølge Reuters.

Det er uklart hvordan Erdogan eventuelt mener at Tyrkia skal kunne gripe inn. De vil antagelig vokte seg vel for å havne i direkte konfrontasjon med russiske styrker.

Syrian Civil Defense/AP/NTB scanpix

Assad har presset på

Halvparten av de tre millioner menneskene som befinner seg i det opprørskontrollerte Idlib, er ifølge FN regnet som sårbare og fordrevne. 300.000 mennesker ble drevet på flukt siden 1. desember etter at Assad og hans allierte startet en ny offensiv.

Den tyrkiske grensen er stengt for syrerne, med mindre det dreier seg om en medisinsk nødssituasjon.

De syriske regjeringsstyrkene og russerne er blitt skarpt kritisert for å bombe sykehus og andre bygninger som det ikke er lov å bombe. Flere enn 60 helsetilknyttede bygninger var blitt bombet i Idlib i løpet av det siste halvåret, sa en talsmann for FN i november.