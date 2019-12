Mikkelsen er fra Fyllingsdalen i Bergen, men bor i Landskrona i Skåne i Sverige. Julaften var hun tilbake hos kjæresten sin i Sverige etter å ha vært på jobb i Norge. De skal ha vært kjærester siden 2014.

Julaften skal Mikkelsen og kjæresten ifølge Aftonbladet ha vært på en lokal pub i et par timer og spist julemiddag. De forlot stedet ved 18-tiden for å besøke en venn som bor i sentrum av byen.

– Den siste observasjonen ble gjort ved 23-tiden. Da var hun sammen med en mann. De befant seg ved Skeppsbron, sier pressetalsperson Katarina Rusin i svenske Polisregion Syd.

Siste observasjon

Hun ønsker ikke å opplyse hvem som har gjort observasjonen, men ifølge det som fremkommer i Aftonbladet er dette opplysninger som en venn av Mikkelsens kjæreste kan gjenfortelle:

– Hun skal ha gått foran ham (kjæresten, red.anm.) mot Skeppsbron. Der skal hun ha hoppet over en grind og blitt borte, sier mannen til avisen.

Skeppsbron ligger ved havnen i sentrum av Landskrona. Dette er stedet hvor rutebåtene som går ut til øya Ven, legger til.

13 timer

Da kjæresten ifølge vennen skal ha oppfattet at hun ble borte, begynte han febrilsk å lete etter henne – men uten resultat. Vennen forteller at Mikkelsens kjæreste er sterkt preget. De gikk sammen ned til havnen morgenen etter for å fortsette letingen. Også det var resultatløst.

– Politiet fikk den første meldingen 25. desember klokken 12.01, sier Katarina Rusin til Aftenposten.

Hvis tidspunktet for den siste observasjonen av Mikkelsen stemmer, hadde det gått 13 timer fra hun forsvant, til politiet ble kontaktet.

– En forbrytelse

Fredag formiddag, 27. desember, gikk politiet ut med informasjon om at de mistenker at kvinnen er utsatt for noe kriminelt.

Ved 14-tiden ble det satt inn et fly fra sjøredningstjenesten som sirkulerte over havneområdet og sjøen. Fredag kveld ble det brukt drone og dykkere i letearbeidet.

– Det har ikke resultert i noe funn, sier pressetalsmann Rickard Lundqvist hos svensk politi til Bergens Tidende.

Søket ble gjenopptatt lørdag. Politiet har tatt inn Mikkelsens mobiltelefon for å undersøke den.

– Det er summen av opplysningene vi har samlet inn som har ført til at vi mener det er skjedd en forbrytelse, sier Rusin til Aftenposten.

De har ingen mistenkte og heller ingen bevis som viser at Mikkelsen er blitt bortført.

Familien vil hjelpe

Politiet har sendt ut en beskrivelse og oppfordring til å melde inn observasjoner til politiet. Eirin Mikkelsen (43) er 160–165 cm høy, hun har langt, mørkt hår. Da hun sist ble sett var hun kledd i en grå strikkegenser og svarte jeans med hull på den ene kneet.

– Eirin jobber ikke i Sverige. Jeg tror nok de bor i Sverige fordi kjæresten opprinnelig er fra Polen. Jeg har inntrykk av at de har et fint forhold, sier hennes halvsøster, Ann-Louise Mikkelsen, til Aftenposten.

Hun sier at familien ønsker å bidra under letingen. Eirin Mikkelsens to sønner befinner seg nå i Landskrona.

– Jeg håper at svensk politi gjør alt de kan for å finne Eirin og håper at det finnes frivillige organisasjoner i Sverige som kan bistå under letingen, sier hun.