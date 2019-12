USA slår hardt til mot selskaper som deltar i arbeidet med Nord Stream 2, en rørledning som skal frakte gass fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Amerikanerne mener derimot at gassledningen aktivt brukes av russerne for å utøve politisk press og sikre innflytelse i Europa.

Sanksjonene kommer som en del av en lov som sikrer 738 milliarder kroner til det amerikanske forsvaret. Da lovforslaget ble behandlet i Kongressen, ble sanksjonene fordømt av både Russland og Kina. Den russiske presidenten Vladimir Putin lovet å svare med samme mynt.

Andrew Harnik, AP / NTB scanpix

Fakta: Nord Stream 2 Gassledningen Nord Stream 1 bringer russisk gass til Tyskland gjennom en 1.224 kilometer lang rørledning på Østersjøens bunn fra Vyborg i Russland til Greifswald i Tyskland. Rørledningen er verdens lengste undersjøiske rørledning. Nord Stream 2 ble igangsatt i juli 2018 og er planlagt ferdigstilt i begynnelsen av 2020. Den vil doble kapasiteten til Nord Stream 1, og tilsammen 110 milliarder kubikkmeter gass kan strømme gjennom de to rørledningene. USA vedtok 20. desember sanksjoner mot alle selskaper som er involvert i prosjektet, deriblant flere vesteuropeiske selskaper. USAs motstand er blant annet knyttet til kommersielle interesser ettersom USA eksporterer flytende gass på skip til Polen og Litauen. Amerikanerne frykter også økt russisk innflytelse i Europa. For Russland er Nord Stream viktig fordi russisk gass kan fraktes til Vest-Europa uten å passere gjennom Ukraina. I Tyskland gir gassledningen bedre energitilgang for tysk eksportindustri. Tysklands tidligere statsminister Gerhard Schröder er styreleder for Nord Stream og også venn med Russlands president Vladimir Putin. Kilde: NTB

Tyskland: – Dette er uforståelig

Nå fordømmer Russland, Tyskland og EU sanksjonene.

Konstantin Kosatsjev, lederen for utenrikskomiteen i Føderasjonsrådet, uttalte lørdag til det statlige nyhetsbyrået RIA at Russland må fullføre gassledningen. Det russiske utenriksdepartementet uttalte i en pressemelding at de vil gjennomføre prosjektet til tross for sanksjonene.

Også Tyskland reagerte på sanksjonene, og anklaget USA for å blande seg inn i interne forhold.

– Dette er uforståelig. Sanksjonene vil ramme tyske og europeiske selskaper, sa Angela Merkels talskvinne Ulrike Demmer.

Det tyske handelskammeret tar nå til orde for at Tyskland og EU bør svare med lignende sanksjoner mot USA.

Anton Vaganov, Reuters / NTB scanpix

I en uttalelse fra Nord Stream 2 AG, kommer det frem at selskapet vil jobbe for å fullføre prosjektet så fort som mulig.

Har fått norsk hjelp

I forkant av at Trump signerte loven som inneholder sanksjonene mot gassledningen, innstilte sveitsisk-nederlandske Allseas arbeidet med gassledningen. Dette for ikke å bli rammet av de amerikanske sanksjonene.

Flere selskaper har tjent store summer på russernes gassledning i Østersjøen, blant annet norske Kværner.

I 2017 inngikk Kværners russiske datterselskap en kontrakt på over 600 millioner kroner med Nord Stream 2. Ettersom Nærings- og fiskeridepartementet eier 30 prosent av Aker Kværner Holding, som har Kjell Inge Røkke som største aksjonær, er også den norske staten indirekte med som eier.

Kontrakten ga Kværner i oppdrag å bygge anlegg på land for Nord Stream 2 ved Vyborg i St. Petersburg-regionen.

Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Tror ikke sanksjonene vil påvirke prestisjeprosjektet

Senioradvokat Ronny Rosenvold i advokatfirmaet Kluge har lang erfaring med sanksjoner mot Russland, og har bistått flere store norske selskaper. Det er mye som tyder på at USAs sanksjoner ikke vil få noen store konsekvenser for prosjektet, sier han.

– Jeg legger merke til at de involverte selskapene sier at dette ikke vil få noen stor påvirkning på prosjektet. Gazprom sier de tror det er fem uker igjen til gassledningen er ferdig, sier Rosenvold til Aftenposten.

Han viser til at Donald Trump allerede i 2017 fikk fullmakt til å innføre sanksjoner mot Nord Stream 2-prosjektet, men den muligheten benyttet presidenten seg aldri av. Lovforslaget som fredag ble undertegnet, tvinger USA til å innføre sanksjoner mot skipene som legger gassledningen på mer enn 100 meters dyp.

– Det hvite hus har nå 60 dager på seg til å identifisere selskapene som eventuelt skal rammes. Det gjelder eierne av disse fartøyene og de som står bak finansieringen.

Dmitry Lovetsky, AP / NTB scanpix

Innen 60 dager skal disse listeføres, etterfulgt av en 30 dager lang nedtrappingsperiode. Men identifiseringen av selskapene vil kunne gå langt raskere enn 60 dager, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Ettersom Gazprom sier at de kan være ferdig i løpet av fem uker, er det mye som tyder på at dette ikke vil få noen konsekvenser for selve prosjektet. Det ser ut til at det går på skinner og ikke vil ha noen problemer med å bli fullført.

Skulle det vise seg at prosjektet vil ta lengre tid, og at selskaper dermed vil kunne bli rammet, vil nok flere selskaper trå mer varsomt, mener Rosenvold.

– Blir man rammet av sanksjonene, får man et innreiseforbud til USA. Man vil også få et forbud mot å få lån hos amerikanske banker. Det er høyst uønsket å bli rammet, og det er nok ingen som vil risikere det, sier han.

Sputnik, Reuters / NTB scanpix

Sanksjoner mot russisk-tyrkisk samarbeid

De amerikanske sanksjonene vil også ramme TurkStream, et annet russisk gassprosjekt. Denne gassledningen skal bringe russisk gass til Tyrkia.

Russerne anklager nå USA for å stanse økonomisk utvikling i andre land.

«Den amerikanske ideologien liker ikke global konkurranse. Snart vil de be oss om å slutte å puste», skriver Maria Zakharova, talskvinne for utenriksdepartementet i Moskva, på Facebook.