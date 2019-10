Kurdernes avtale med Bashar al-Assad og hans regime overrasket søndag en hel verden. At syriske regjeringssoldater etter åtte års fravær igjen skulle utplasseres langs grensen til Tyrkia, ble ansett som en fundamental endring av maktspillet.

Det som var overraskende for mange, var at avtalen kom på plass bare fire dager etter at Tyrkia gikk til angrep på kurderne i Syria.