Dette er den første abortlovgivningen som høyesterett har sagt ja til å behandle etter at president Donald Trumps to nominerte dommere har tatt sete i retten.

En dom i saken er ventet før juni 2020, og den kan dermed komme midt i den amerikanske presidentvalgkampen neste år.

Bare én abortlege igjen?

Loven i Louisiana handler om at en lege som henviser til abort, må ha en avtale med et større sykehus nærmere enn 48 kilometer fra der legen har sin klinikk. En slik regel vil kraftig begrense antall leger som kan henvise til abort.

Ifølge saksøkerne vil delstatens lov «stenge enhver klinikk i Louisiana unntatt én, og det vil være bare én lege som delstatens kvinner kan gå til for å få abort».

Delstaten argumenterer med at loven beskytter kvinnenes helse. En nesten identisk lov i Texas ble imidlertid stoppet av Høyesterett i 2016.

Fakta: USAs høyesterett USAs høyesterett har siden 1803 hatt retten til å avgjøre om amerikanske lover bryter med grunnloven. Dette har gitt domstolen politisk makt. Det har den blant annet benyttet til å fjerne raseskillepolitikken, innføre selvbestemt abort og slå ned på begrensninger i adgangen til å eie våpen. De ni dommerne som sitter til de dør eller selv velger å gå av, tar jevnlig stilling til omstridte politiske saker som abort, våpenlover, dødsstraff, valglover, innvandring, rettigheter for homofile, ytringsfrihet og personvern. For tiden regnes fem dommere som konservative og fire som liberale.

Loven ble foreløpig stoppet

Den føderale ankedomstolen i New Orleans godkjente den aktuelle Louisiana-loven, men Høyesterett har foreløpig sagt nei til at den får tre i kraft. Høyesterettsjustitiarius John G. Roberts stemte da sammen med det liberale flertallet, men det er ikke gitt at det skjer igjen når lovens innhold skal vurderes.

Saken har navnet June Medical Services, LLC v. Gee. Rebekah Gee er Louisianas helseminister.

Lovet velgerne konservative dommere

USA har hatt selvbestemt abort siden 1973 da dette ble innført gjennom høyesterettsdommen Roe v. Wade. Siden har abortmotstandere kjempet for å få Høyesterett til å reversere dommen. President Donald Trump lovet i valgkampen å nominere dommere som ville gjøre dette.

Foreløpig har han fått godkjent to dommere: Neil Gorsuch og Brett Kavanaugh. Dermed er fem av de ni dommerne i retten ansett som konservative og fire som liberale.

Flere saker kan komme opp

Saken fra Louisiana er bare en av flere abortsaker der saksøkere håper å få tvisten behandlet av USAs øverste dommere. Det ligger også en sak på vent fra Indiana. Der vil lovgiverne innføre et krav om at en kvinne må ta ultralyd minst 18 timer før et abortinngrep.

Mange observatører av USAs øverste domstol er slett ikke sikre på at det konservative flertallet der vil være med på et frontalangrep på selvbestemt abort. Justitiarius John G. Roberts har gitt uttrykk for at han misliker det når domstolen blir sett på som et politisk organ. Han har også vist seg å favorisere små og mange endringer heller enn store nyskapende dommer.

– Gyllen sjanse for Kavanaugh

Laurence Tribe, en kjent Harvard-professor som har ført 36 saker for Høyesterett, tror Louisiana «dessverre» vil vinne sin sak.

Tilhengerne av selvbestemt abort frykter også utfallet: NARAL, National Association for the Repeal of Abortion Laws, skriver på Twitter at dette «er en gyllen sjanse for Kavanaugh til å gå imot gjeldende rett og fjerne adgangen til abort».

Den demokratiske presidentkandidaten Elizabeth Warren rykket raskt ut da det ble kjent at domstolen vil behandle saken.

– Ekstreme republikanske lovgivere håper Høyesterett vil støtte deres radikale grep for å fjerne adgangen til abort, sier Warren i en uttalelse. Hun mener det er på tide å slutte å spille i forsvar i abortsaken og heller gå i angrep: Hun vil ha føderal lovgivning som sikrer selvbestemt abort.