«Kan du ta toget isteden?» «Må møter alltid være ansikt til ansikt?»

Det spør den nederlandske flygiganten KLM i sin nye markedsføringskampanje «Fly Responsibly» som nådde innboksen til norske kunder denne uken.

Her nærmest oppfordrer de til å velge andre reisemåter. Toppsjefen Pieter Elbers ber reisende om å ta «ansvarlige avgjørelser».

Har flyselskapene fått flyskam?

Alle skryter av miljøansvar

Nei, men å vise at klima står øverst på agendaen er blitt et viktig konkurranseelement for luftfartsindustrien, forklarer flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair.

– De har innsett at de må levere på samfunnsansvar, bærekraft og miljø, sier Elnæs, som mener KLMs kampanje bare er ett eksempel på hvordan flyselskapene nå prøver å kapre miljøbevisste kunder.

I tillegg markedsføres tiltak som nye og mer drivstoff-effektive flytyper, utvikling og bruk av biodrivstoff samt CO₂-kompensasjon på reiser. Flere selskaper jobber også for å redusere vekten om bord i flyene.

– I fremtiden vil vi bare se mer av denne typen markedsføring, spår Elnæs.

Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

KLM: – Håper de velger oss hvis de må fly

Paul Terstegge er direktør for Nord-Europa i KLM Air France. Han svarer at kampanjen er et forsøk på å skape oppmerksomhet rundt hva KLM må gjøre, og allerede gjør, for å bidra til «mer bærekraftig luftfart».

– Hva har KLM å tjene på å oppfordre folk til å fly mindre?

– Vi mener luftfarten kan lykkes med å bli en mer bærekraftig form for transport. Selv om vi kanskje ikke er i nærheten av det målet i dag, er vi fast bestemt på å nå det. Vi ønsker å engasjere kundene i debatten og håper de vil ta bevisste valg om hvordan de reiser nå og i fremtiden. Hvis de bestemmer seg for å reise med fly, håper vi KLM er et logisk valg for mange, siden vi gjør alt vi kan for å begrense vårt miljøavtrykk, sier Terstegge.

KLM

Påfunn fra markedsavdelingen

Samfunnsgeograf og førstelektor Karl Fredrik Tangen ved Høyskolen Kristiania tror imidlertid ikke kampanjen vil påvirke hvordan folk velger å reise.

– Det virker som et påfunn fra en workshop fordi de har begynt å snakke om flyskam i markedsavdelingen, humrer han.

– Og de har jo rett i at det er bra om folk begynte å fly mindre. Men ikke har KLM troverdighet som moralsk veileder, og ikke er det troverdig at de ønsker at folk skal fly mindre.

«Ja, vi er et flyselskap og vi er klar over at luftfart i dag er langt fra bærekraftig», innrømmer KLM på sine hjemmesider. Men fremhever også at de for femtende gang er rangert som verdens mest bærekraftige flyselskap på Dow Jones Sustainability Index, og at de i 2011 brukte biodrivstoff for første gang.

– At de jobber for å bli mer drivstoffeffektive, er derimot troverdig, og isolert sett er det bra. Men så lenge flytrafikken øker voldsomt, spiller det liten rolle, sier Tangen, som mener flyselskapene sukrer budskapet med usikre teknologiske løsninger som ligger langt frem i tid.

Espedal, Jan Tomas

Forbrukertilsynet følger med

Nettopp derfor kommer Forbrukertilsynet til å følge nøye med på hvordan flybransjen markedsfører sine egne bærekraft-tiltak fremover.

– Fordi dette er en så miljøbelastende bransje, er det svært viktig at de er forsiktig med retorikken, sier Bente Øverli, nestleder i Forbrukertilsynet.

– Det mest bærekraftige forbrukerne kan gjøre, er å ikke kjøpe disse tjenestene. Men slik er ikke verden.

Heller ikke samfunnsgeograf Karl Fredrik Tangen har tro på at løsningen på klimaproblemet ligger i at forbrukerne vil slutte å fly.

– Ukoordinerte individuelle valg er ikke løsningen. Og valg styrt av klimafiendtlig økonomisk virksomhet er om mulig enda mindre egnet til å gjøre noe med problemet.

– Når folk kjøper flybillett, er de arbeidere som skal være effektive eller familiemedlemmer som skal være kjærlige, de er ikke verdensborgere som er villig til å ofre effektivitet og kjærlighet for å gjøre verden til et bedre sted. Hvis tog skal bli et reelt reisealternativ for folk flest, må det med andre ord en koordinert politisk handling til, mener Tangen.

CF Wesenberg

Mener billettene må bli dyrere

Flyreiser regnes som den klart minst miljøvennlige måten å reise på.

På verdensbasis reiste 4,3 milliarder mennesker med fly i fjor. I år er tallet ventet å stige til 4,6 milliarder.

– Og ser vi ti-femten år frem i tid, er prognosene på ti milliarder passasjerer, forteller flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs.

– Noe jeg vil tro er realistisk med tanke på veksten vi ser i India, Kina og Sørøst-Asia. I tillegg skal rundt 44 000 nye fly leveres de neste 15 årene.

Flyanalytikeren tror derfor at det eneste som kan få oss til å fly mindre, er at billettene faktisk blir dyrere.

– Historien har vist at vi enten må få en økonomisk nedtur eller frykte terror for å velge annerledes, sier Elnæs.

Tror på globale miljøprogram

Selv har Elnæs tillit til at globale miljøprogram som EUs ETS og CORSIA – som har som mål at det totale utslippet fra verdens flyselskap ikke skal overstige 2020-nivået – kan bremse veksten.

– Det vil si at alt CO₂-utslipp utover dette kompenseres gjennom kjøp av kvoter fra bærekraftig industri. Prisen per tonn CO₂-kvote har økt betydelig, og det er grunn til å tro at den vil øke mer.

Dermed blir det mer kostbart for flyselskaper å kjøpe CO₂-kvoter for å kompensere for veksten i antall fly.

– Det vil slå ut i høyere billettpriser og at eldre fly settes på bakken, mener Elnæs.

Vil ha klimaavgift i Danmark

Samtidig har SAS og Norwegian nå gått inn for klimaavgift på reiser fra Danmark, melder NTB. Det gjør de sammen med bransjeorganisasjonen Dansk Luftfart og flere danske flyplasser.

Avgiften skal være på mellom 20 og 30 kroner, og pengene skal gå til å utvikle mer miljøvennlige flyreiser, skriver Jyllands-Posten.

– Målet er en klimanøytral flyreise. Det er uvanlig at et flyselskap selv legger opp til prisforhøyelser, sier konserndirektør Simon Pauck Hansen i SAS til avisen, som sier SAS vil lede an i «kampen for mer bærekraftige flyreiser».

De 20–30 kronene danskene vil innføre, er likevel langt under avgiftene man må ut for å fly i Sverige. Der koster det mellom 44 – 292 kroner pr. flyreise.

SAS-direktøren begrunner prisen med «konkurranse med internasjonale aktører».

– Det er en risiko for at kundene i stedet vil fly ut i verden via Amsterdam og Frankfurt. Derfor er det viktig å sikre like vilkår for å opprettholde den internasjonale tilgjengeligheten, sier Simon Pauck Hansen.

Tidligere i år sendte United Airlines en "flight for the planet" mellom San Francisco og Chicago med økovennlig drivstoff.