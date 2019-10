Trump kalte henne «bad news». Nå slår veteranen tilbake og sier diplomater ikke kan stole på sin egen regjering.

Sent i april fikk USAs Ukraina-ambassadør Marie L. Yovanovitch beskjed fra Utenriksdepartementet i Washington å komme seg hjem «med første fly».

Fredag litt over klokken 10 ankom hun til Capitol Hill. Der skulle hun vitne i et lukket møte med de tre komiteene som driver riksrettsgranskningen av president Donald Trump. Det granskerne i det lukkede møterommet fikk høre, er politisk sprengstoff i Utenriksdepartementet.

Plutselig hjemkalt

Ambassadøren er en karrierediplomat med over 30 år bak seg i USAs utenriksdepartement. Da hun ble overraskende og plutselig ble hjemkalt i vår, hadde hun bare måneder igjen av sitt opphold i Ukraina.

Dette skjedde samtidig som Trumps advokat Rudy Giuliani og andre embetsmenn jobbet med å overtale ukrainerne til å innlede en granskning av Trumps rival, Joe Biden. Det er først og fremst den plutselige hjemkallelsen som har gjort at Trump-granskerne ønsket å snakke med henne.

I den omstridte telefonsamtalen Trump hadde med Ukrainas president i juli kalte han henne «bad news».

Fakta: Riksrettsgranskningen USAs president Donald Trump granskes av flere kongresskomiteer. Han mistenkes for å ha forsøkt å få et annet lands regjering til å sverte Joe Biden, en politisk rival. Sentralt i saken står en samtale mellom Trump og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, der Trump gir uttrykk for at han ønsker at Ukraina etterforsker Bidens familie. Trump har siden offentlig bedt Kina granske Biden-familien. Trump avviser at han har gjort noe galt. Et simpelt flertall i Representantenes hus må til for å tiltale presidenten. I Senatet må det to tredjedelers flertall til for å dømme ham.

Sier de ikke kan stole på egen regjering

Høringene med vitnene foregår bak lukkede dører, men Yovanovitch hadde forberedt et åpningsinnlegg. Dette er blitt kjent gjennom flere medier.

Ambassadøren sier hun har følt skuffelse og forferdelse etter hvert som saken har utviklet seg. Hun sier hun har tjent sitt land lojalt i over 30 år.

– Hele denne tiden har jeg, og mine kolleger, alltid trodd at vi hadde en spesiell tillit i vår regjering, sa hun og fortalte om arbeidet diplomater nedlegger og alt de ofrer.

– Vi tror også at til gjengjeld vil vår regjering stå ved oss og beskytte oss hvis vi kommer under angrep fra utenlandske interesser. Denne grunnleggende forståelsen står ikke lenger ved lag, sa hun.

Her kan du lese hele åpningsinnlegget hennes.

– UD angripes fra innsiden

Diplomaten sa at Utenriksdepartementet nå «angripes og uthules fra innsiden» og at Kongressen burde ta grep. Hvis ikke vil USA bli skadelidende, mener hun.

– Skaden vil skje når private interesser omgår de profesjonelle diplomatene for sin egen vinning. Skaden vil skje når ondsinnede aktører i land utenom Ukraina ser hvor lett det er å bruke fiksjon og antydninger for å manipulere vårt system, sa hun.

– Grunnløse konspirasjonsteorier

Yovanovitch er stolt av sitt arbeid i Ukraina.

– Vår innsats skulle – og klarte tydeligvis – å forhindre korrupte interesser i Ukraina. De slåss tilbake ved å selge grunnløse konspirasjonsteorier til hvem som helst som ville lytte. Dessverre var det noen som lyttet, og nasjonen vår kom dårlig ut av det, sa hun.

Hjemkallingen kom som en overraskelse på ambassadøren. Spekulasjonene går på at presidentrådgiver Rudy Giulianis kontakter i Ukraina skal ha vært misforfornøyd med henne. Kommentaren hennes om de som selger «grunnløse konspirasjonsteorier», kan være myntet på disse.

Avviser Trump-illojalitet

Diplomaten fortalte også at hun hadde snakket med en statssekretær i UD da hun kom hjem. Han fortalte angivelig at det hadde vært en organisert kampanje mot henne, og at departementet hadde vært under press fra presidenten for å fjerne henne siden sommeren 2018.

I sitt vitnemål beskrev hun det som ren «fantasi» at hun skulle ha vært illojal mot president Trump.

Kritiserer granskningen

Utenriksdepartementet har instruert sine ansatte om ikke å stille til høringene i kongresskomiteene siden Kongressen ikke har holdt en avstemning om å innlede riksrettsgranskning. Det var fredag ikke kjent om Yovanovitch møtte med tillatelse fra ledelsen.

Enkelte republikanske kongresspolitikere har fredag fortsatt å kritisere Trump-granskningen. De anfører at den går bak lukkede dører, uten mulighet for presidenten til å forsvare seg og at demokratene lekker til mediene spesielt utvalgte deler av informasjonen som kommer frem.