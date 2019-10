Flyselskap forventer å fly Boeing 737 MAX igjen i januar

Flyselskapet forventer at de to programvareoppdateringene på flyene vil være godkjent innen enden av året, og kunngjorde onsdag at de planlegger å gjenoppta flyvningene med Boeing 737 MAX fra 16. januar neste år, ifølge ABC.

Fakta: Dette er saken I oktober 2018 mistet 189 mennesker livet da et 737 MAX 8-fly fra Lion Air styrtet i Indonesia. I mars styrtet et Ethiopian Airlines-fly av samme modell kort tid etter avgang i Etiopia. Alle 157 om bord omkom. Før ulykken i Etiopia var det rundt 370 passasjerfly av typen Boeing 737 MAX 8 i drift i verden. Over 5000 er i bestilling. Etter ulykken i Etiopia ble alle MAX 737-fly satt på bakken over hele verden. Boeing har oppdatert programvaren på flyene etter at ett av systemene om bord ble knyttet til ulykkene, men myndighetene har fortsatt ikke gitt klarsignal til å ta flyene i bruk igjen. Pilotene hadde i forkant av begge ulykkene store problemer med å kontrollere flyet da et kontrollsystem ble aktivert som følge av feilaktige signaler. Pilotene ble møtt av et kaos av alarmer og signaler i cockpiten, noe Boeing, under USAs luftfartsmyndighet (FAA) overvåking, ikke tok med i sine beregninger, mener Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB). I juli rapporterte Boeing det største tapet i et enkelt kvartal i selskapets historie: 2,9 milliarder dollar, som tilsvarer 25 milliarder kroner. I august la flyselskapet Norwegian ned alle rutene fra Irland til USA med Boeing 737 Max, fordi det var usikkert når flyene er tilbake i trafikk og fordi rutene ikke er lønnsomme på sikt. I en rapport offentliggjort i slutten av september fastslår de at Boeing må rette mer oppmerksomhet mot hvordan piloter reagerer i krisesituasjoner. Boeing lanserte i september et kompensasjonsfond for de pårørende av de 346 som omkom i ulykkene. Familiene får 144.500 dollar hver, noe som tilsvarer 1,3 millioner kroner. I oktober opplyser American Airlines at de vil ta i bruk sine Boeing 737 MAX igjen i januar 2020. Kilder: AP, NTB

