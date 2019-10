IS tapte kampen om kalifatet, men ideologien deres døde aldri. Nå frykter eksperter at terrororganisasjonen vil komme tilbake med voldsom kraft. Også Europa bør være bekymret, sier forsker.

– IS vil bruke kaoset til å trappe opp. Det er veldig høy risiko for at IS nå blir styrket, tror Jo Jakobsen, professor på NTNU og ekspert i internasjonal politikk.