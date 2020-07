Trump går til kamp mot sin egen rådgiver. Ekspertene klør seg i hodet.

NEW YORK (Aftenposten): Donald Trumps rådgivere forsøker å svekke Anthony Faucis sterke omdømme, ifølge amerikanske medier. Presidenten selv mener smitteverneksperten «har begått mange feil».

Anthony Fauci har vært en sentral smittevernrådgiver for amerikanske presidenter i flere årtier. Al Drago, Reuters/NTB scanpix

14. juli 2020 16:18 Sist oppdatert nå nettopp

At det har vært gnisninger mellom Donald Trump og Anthony Fauci, har lenge vært kjent.

Fauci har ikke snakket med Trump siden tidlig i juni og har ikke gitt presidenten en koronabriefing på minst to måneder. Det sier smittevernrådgiveren selv til Financial Times.

Den siste uken har uenighetene boblet til overflaten flere ganger.

– Han er en fin fyr, men han har begått mange feil, sa Trump nylig om Fauci under et intervju med Fox News-programleder Sean Hannity.

Fauci tegner på sin side et bilde av USAs smittesituasjon som bryter med det budskapet Trump vil ha frem.

– Når du sammenligner oss med andre land, så synes jeg ikke du kan si at vi gjør det bra. Jeg mener, det stemmer bare ikke, uttalte han under et podkastintervju med nettstedet FiveThirtyEight.

Fauci har også sagt at det «åpenbart ikke er riktig» at 99 prosent av koronavirustilfellene er helt harmløse, slik Trump har hevdet.

Liste med misvisende uttalelser

Nå melder amerikanske medier at Trump-administrasjonen slår tilbake. Rådgivere i Det hvite hus skal ha utlevert et notat til amerikanske medier som angriper Fauci. Det inneholder en liste med eksempler på det rådgiverne mener er misvisende uttalelser fra Fauci i begynnelsen av pandemien.

The New York Times sammenligner notatet med den typen dokumenter som utarbeides under en valgkamp for å sverte motstanderne.

Mandag formiddag bidro Trump selv til å spre beskyldninger mot Fauci ved å retweete en melding fra den konservative podkastprogramlederen Mark Young.

«Så ifølge Dr. Fauci og demokratene vil jeg trenge et ID-kort for å shoppe, men ikke for å stemme?», skrev Young, uten å spesifisere nærmere hva han siktet til.

Fauci uttalte i april at det var mulig at USA i fremtiden kunne utstyre de som er immune, med en form for sertifikat. Hverken han eller ledende demokrater har tatt til orde for å innføre et ID-krav for å kunne handle på butikken.

Over 135.000 amerikanere har dødd av koronaviruset til nå. Nå går utviklingen igjen i gal retning. REUTERS/Kevin Lamarque

«Alle lyver»

President Trump viderebrakte også en twittermelding fra den tidligere game show-programlederen Chuck Woolery til sine 83,3 millioner følgere. Woolery hevder at mediene og den medisinske ekspertisen ikke snakker sant om covid-19.

«Alle lyver. CDC, mediene, demokratene, doktorene våre, ikke alle, men de fleste som vi har fått beskjed om å stole på», skrev Woolery.

Kritikken av Fauci kommer samtidig som USA setter dystre koronarekorder. Den siste uken er det blitt rapportert om over 421.000 smittetilfeller, langt høyere enn på noe annet tidspunkt i pandemien.

En del av forklaringen er at det testes flere enn før, men en rekke indikatorer viser at den faktiske smitten også øker:

1) Andelen av de gjennomførte testene som er positive, er gått opp.

2) Samtidig har antallet som er innlagt på sykehus, steget voldsomt. I enkelte delstater er veksten eksplosiv. I Texas var 1756 personer innlagt på sykehus med covid-19 i starten av juni. Nå er tallet 10.405, ifølge The COVID Tracking Project.

3) Dødstallene har lenge vært nedadgående, men nå har trenden snudd. De siste syv dagene har det i snitt dødd 716 pr. dag. Uken før var syvdagerssnittet på 484 døde pr. dag.

Få stoler på Trump

Eksperter klør seg i hodet over hvorfor Trump legger seg ut med sin egen rådgiver.

Amerikanere flest er nemlig blitt mer og mer kritiske til måten presidenten håndterer viruset på. I dag sier kun 39 prosent at de synes Trump gjør en god jobb med koronaviruset, ned fra 49 prosent i starten av april, viser data fra FiveThirtyEight.

Bare 26 prosent stoler på koronainformasjon som kommer fra Trump. Til sammenligning oppgir 67 prosent at de stoler på Fauci, ifølge en meningsmåling fra Siena College.

Aller mest tiltro har amerikanere til folkehelseetaten CDC og til medisinsk fagekspertise.

Tror presidenten taper

John Redwood, CNNs korrespondent i Det hvite hus, mener dataene viser at presidenten skyter seg selv i foten.

– Trumps forsøk på å gå etter Fauci er som om jeg skulle utfordret LeBron James på en basketballbane, sier Redwood til kanalen.

LeBron James regnes som en av de beste basketballspillerne gjennom tidende.

Fauci har på sin side mer enn 50 års erfaring med smittevern og folkehelsearbeid og har gitt råd til alle amerikanske presidenter siden Ronald Reagan.

Jonathan Reiner, professor i medisin og tidligere helserådgiver for president George W. Bush, er dypt kritisk til Trump-administrasjonens angrep.

– Hvis du forsøker å få folket til å tro på en fantasi, så må du svekke tilliten til dem som sier sannheten. Og det er det presidenten gjør, sier Reiner til CNN.

Presidentens pressetalsperson Kayleigh McEnany avdramatiserer imidlertid situasjonen. Hun sier at Fauci og presidenten «alltid har hatt et godt arbeidsforhold», og at dokumentet som er blitt utarbeidet, var et svar på spørsmål fra journalister.

