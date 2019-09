Det er spesielt én hendelse som gjør at politiet nå er ekstra på vakt. For syv år siden, under premieren på Batman-filmen The Dark Knight Rises, ble 12 mennesker drept i en kinosal i Aurora, i Colorado.

Denne uken satt flere av de pårørende seg ned og skrev et brev til produsentene bak filmen.

Etter det ble det mye styr.

Ekstra vakthold

Flere kinoer har satt opp forestillinger rundt midnatt. Politiet vil nå sette inn ekstra styrker og være godt synlige rundt kinoene de neste ukene, skriver Los Angeles Times.

Hvorfor?

På grunn av den historiske hendelsen som er forbundet med filmen, og fordi flere er bekymret, har de forklart.

To kinoselskaper i USA har også lagt ned forbud mot å ha på seg både masker, ansiktsmaling eller kostymer når man går inn i kinosalen. De frykter at publikummere kan møte opp, sminket som hvite hvitmalte klovner med røde munner og øyenbryn. Det kan gjøre andre kinogjengere «ukomfortable».

Hva handler filmen om?

Joker er en oppfølger til Batman-filmene. Handlingen er lagt til byen Gotham på 1980-tallet. Filmen handler om hvordan den unge stand up-komikeren og klovnen Arhur Fleck (alias Jokeren) mislykkes både på scenen og ellers i livet. Sminket som en klovn, forvandles han til en psykopat-lignende karakter som tyr til vold.

Også her i Norge har filmen premère nå på fredag. Filmen har fått 15-års aldersgrense fordi den har «en gjennomgående dyster stemning og inneholder enkelte nærgående og blodige draps- og voldsskildringer.»

Hvorfor blir filmen karakterisert som så kontroversiell?

Filmen mottok Gulløven under filmfestivalen i Venezia i august, og har allerede høstet flere lovord. Det mumles om Oscar-statuetter. Joaquin Phoenix hylles for tolkningen av filmens hovedperson (mentalt syk og avvist av sin egen mor).

Men en rekke filmanmeldere er også kritiske. Flere har konkludert med at den var «dypt problematisk». Det har fått fansen til å se rødt.

En filmanmelder i det amerikanske nyhetsmagasinet Time begrunnet det slik: «I USA er det masseskytinger eller voldsforsøk begått av typer som ligner på Arthur, nesten annenhver uke. Og så skal vi liksom føle en eller annen form for sympati med ham, trøbbelgutten, som ikke har fått nok kjærlighet.»

Eller som en anmelder fra den danske avisen Berlingske Tidende sa:

– Noen figurer fungerer rett og slett best uten en forklaring på hvorfor de er som de er.

Hevder at filmen kan inspirere til vold

Kort oppsummert mener noen anmeldere at glorifisering av en karakter som ender opp med å terrorisere samfunnet fordi ingen godtok ham, kanskje ikke er den type historie folk vil ha, eller trenger, i 2019, skriver Time.

Historier om hvorfor en misforstått hvit mann tyr til vold er man ikke bare lei av, men kan den inspirere til vold? Det har noen kritikere satt et spørsmålstegn ved.

Vanity Fairs anmelder skrev for eksempel at filmen «kan være en uansvarlig propaganda» og var kritisk til at hovedpersonen fremstilles i et så glorifiserende lys.

Hva skjedde under filmpremieren i 2012?

Fyrverkeri, trodde en kinogjenger først. Inni den mørke kinosalen, under premièren på filmen The Dark Knight Rises i byen Aurora, så han plutselig lys som blinket, han hørte lyden av høye smell, etterpå så han kruyttrøyken drive inn i salen.

Han skjønte at det hverken var fyrverkeri eller guttestreker da han kjente haglene trenge inn i halsen og ansiket. Han kollapset på gulvet ved setet med det samme, fortalte 22 år gamle Stephen til Washington Post i 2012.

12 mennesker ble drept, 70 såret i sal 9. Stephen overlevde.

Det var en 24-åring som skjøt, han hadde tatt med seg tre skytevåpen inn i salen.

Hva tenker de pårørende nå?

Filmen vil ikke bli vist på kinoen der masseskytingen foregikk.

Tirsdag skrev de pårørende et brev til produsentene bak filmen, Warner Bros. De vil ikke stanse filmen. De bare minner om at: «Med stor gjennomslagskraft, kommer også et stort ansvar» og ba Warner Bros. om å slutte å gi penger til amerikanske politikere som støtter våpenlovene i USA.

Har hovedrolleinnhaveren selv sagt noe?

Jada. Under en pressekonferanse forrige helg sa Joaquin Phoenix, som spiller Arthur:

– Filmens oppgave er ikke å lære bort moral, hva som er rett og galt.

Det eneste Warner Bros. vil si er, ifølge Los Angeles Times, at filmen «ikke er noen form for forherligelse av voldsbruk av noe slag».

– Hensikten med historiefortelling er å nettopp å skape debatt og diskusjoner om komplekse problemstillinger, skrev de i en pressemelding.

Fredag ga de likevel beskjed om at journalister og fotografer ikke er ønsket i nærheten av den røde løperen under filmpremièren.

– Mye er sagt om Joker. Nå er det på tide at folk heller ser filmen.