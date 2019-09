Ellemann-Jensen valgt til ny leder i danske Venstre

Ellemann-Jensen ble valgt under partiets ekstraordinære landsmøte i Herning lørdag. Han avløser Lars Løkke Rasmussen, som trakk seg i forrige måned.

– Jeg kan ikke være formann i et parti der jeg avskjæres fra min mulighet til å få diskutert og prøvd ut min politiske linje, sa Løkke Rasmussen da han kunngjorde sin avgang etter ti år som partileder.

Partiets nestleder gjennom de siste ti år, Kristian Jensen, trakk seg også.

– Aldri før har vi i vårt parti opplevd en formann og nestformann i et så konfronterende og brutalt oppgjør, medga Venstres partisekretær Claus Richter da han ønsket de 850 delegatene velkommen til det ekstraordinære landsmøtet lørdag.

Oppfordrer til samarbeid

Ellemann-Jensen takket for tilliten da valget var klart og lovet å gjøre et forsøk på å samle de borgerlige partiene i Blå blok for å finne en felles vei til å overta etter de rødgrønne og statsminister Mette Frederiksen.

På landsmøtet lørdag inviterte han de øvrige partilederne på borgerlig side til kaffe, også Pernille Vermund i Nye Borgerlige, et parti forgjengeren Lars Løkke Rasmussen hadde et lunkent forhold til.

– Det skal være rom for å ha forskjellige synspunkter, også i den borgerlige familie, sa Ellemann-Jensen.

Ventet valg

Valget av Jakob Ellemann-Jensen som ny leder var ventet. 45-åringen, som ble valgt inn i Folketinget i 2011, følger nå i sin fars fotspor.

Tidligere utenriksminister Uffe Ellemann-Jensen var partileder i Venstre fra 1984 til 1998. Han gleder seg over valget.

– Det kan være en ensom post å stå ved roret, særlig når det stormer. Det jeg er trygg når du står ved roret og staker ut kursen. Måtte vinden fylle dine seil, sier han i en videohilsen til sønnen.