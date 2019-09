Trump-administrasjonen ønsker å forby e-sigaretter med smak

Myndighetene har tidligere bedt folk om å slutte med vaping av e-sigaretter, kalt «damping» på norsk. Nå vil de gå hardere til verks.

– Vi kan ikke la folk bli syke, og vi kan ikke la barna våre bli så påvirket, sa Trump i et møte i Det hvite hus. Her var han i samtale med Melania Trump, Alex Azar fra Health and Human Services og Norman «Ned» Sharpless fra den amerikanske legemiddelmyndigheten Food and Drug Administration (FDA).

Det skriver Washington Post.

På møtet fortalte Alex Azar til pressen at FDA vil utarbeide en plan de nærmeste ukene, der det kan bli nødvendig å fjerne de aller fleste e-sigarettmerkene med smak fra markedet. Produkter med tobakksmak vil bli unntatt et slikt forbud.

Etter at en slik plan iverksettes vil ikke smaksatte e-sigarettprodukter bli sluppet tilbake på markedet før, eventuelt hvis de får spesifikk tillatelse fra FDA.

Les mer om e-sigaretter og lungesykdom her: USA ber folk slutte med e-sigaretter

Seks døde av damping-relatert lungesykdom

Tirsdag ble det meldt om et sjette dødsfall knyttet til damping av e-sigaretter. En eldre kvinne i Kansas skal ha blitt syk kort tid etter at hun begynte å bruke disse sigarettene, skriver CNN.

Kvinnen skal være den første i staten Kansas som har dødd av lungesykdom knyttet til bruk av e-sigaretter. De fem første dødsfallene ble meldt i California, Illinois, Indiana, Minnesota og Oregon, ifølge nyhetskanalen.

Fredag 6. september hadde tallet på sykdomstilfeller i USA steget til 450, ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Samme dag gikk leger og helsemyndigheter ut med en oppfordring til å legge bort dampeutstyret til de har funnet årsaken til lungesykdommen.

REUTERS / Mike Segar / NTB scanpix

– En virkelig krise

– Hvis man faktisk trekker e-sigaretter fra markedet, vil det være et ekstraordinært skritt i møte med en virkelig krise, sa Matt Myers til Washington Post.

Myers er president for kampanjen «Tobacco-Free Kids».

Han sier likevel at planen fortsatt er et godt stykke unna å bli ferdigstilt. Han mener også at smaksatte e-sigaretter heller brensin på bålet til det han kaller en epidemi av ungdomsmisbruk. Mange av de syke er tenåringer som skal ha dampet THC-olje, som er den rusgivende substansen fra cannabis. Det er likevel mange som også har fått symptomene uten å ha inntatt THC.

De registrerte symptomene er blant annet tungpustethet, pustevansker, utmattethet, smerter i brystet og oppkast. Legene sier det fremstår som om kroppen reagerer på noe den har pustet inn.

Myers viste til nyere data, en undersøkelsesrapport fra onsdag kalt National Youth Tobacco Survey. Rapporten viser at mer enn en fjerdedel av high school-elever har brukt e-sigaretter i løpet av de siste 30 dagene.

I undersøkelsen sa brorparten av elevene at de brukte frukt-, mentol- og mintsmak når de dampet.

Etterforskes separat i flere stater

Arbeidet med å finne årsaken til lungesykdommen pågår fortsatt, og man har ikke lykkes i å finne svaret, skriver CNN.

Man vet at det er blitt brukt e-sigarettprodukter i alle sykdomstilfellene og dødsfallene, men man har til nå ikke klart å knytte tilfellene til ett spesifikt produkt eller substans. Enkelte stater fører også egne etterforskninger på saken, ifølge kanalen.

Det statlige helsedepartementet i New York har tidligere gått ut med at en vitamin E i oljeform, som brukes som ingrediens i e-sigaretter, er et hovedspor i etterforskningen. Laboratorietester skal ha avdekket veldig høye forekomster av oljen i prøvene som inneholdt cannabis, ifølge det statlige departementet.