Evakuerer tusenvis fra skogbranner i California

Flere hundre brannmenn med helikoptre og brannfly kjemper for å få kontroll over en skogbrann i Riverside County øst for Los Angeles. Nær 8.000 er evakuert.

Flammene blusser opp bak brannmenn og biler i Cherry Valley lørdag. Over 16.000 mål er rammet av kraftige skogbranner i området og beboere evakuert. Ringo H.W. Chiu/ AP/ NTB scanpix

Lørdag var nesten 17.000 mål svidd av som følge av brannene i Riverside County. Brannvesenet har ikke kontroll på brannen som oppsto fredag under hetebølgen som har rammet området.

Lørdag ble det gitt ordre om at alle beboere innenfor etablerte evakueringssoner måtte forlate hjemmene sine og samles på en skole i Cherry Valley hvor et evakueringssenter er etablert for både folk og dyr.

I alt ble 7.800 mennesker fra totalt 2.586 boliger i området bedt av brannvesenet i fylket om evakuere hjemmene sine, skriver Reuters.

Et brannfly dumper sin last over et område i Cherry Valley i forsøk på å begrense flammenes herjinger i Cherry County i California lørdag. Ringo H.W. Chiu/ AP/ NTB scanpix

Mer enn 300 brannmenn deltar i slokkingsarbeidet. Helikoptre og brannfly er også kalt ut for å temme flammene som herjer i tett vegetasjon rundt tettstedene i dalen.

– Flammene har tatt seg inn i folks hager og rundt husene deres. Det er svært truende, men vi har satt inn store mannskaper for å beskytte folks hjem og eiendom, sier talsmann Fernando Herrera for delstatens skog- og brannvern til Los Angeles Times.

