Tidligere SS-offiser dømt til betinget fengsel for medvirkning til drap på 5230 mennesker

Den tidligere SS-offiseren Bruno Dey er dømt til to års betinget fengsel. Han var tiltalt for medvirkning til drap på 5230 personer.

Den tidligere SS-offiseren Bruno Dey slipper å sone. DPA / AP / NTB scanpix

23. juli 2020 11:21 Sist oppdatert nå nettopp

93-åringen var som 17-åring fangevokter i Stutthof-leiren, som var den første nazistene bygde utenfor Tyskland.

Dey sa unnskyld til ofrene under rettssaken. Siden han var 17 år på hendelsestidspunktet, har saken blitt behandlet av en ungdomsdomstol i Hamburg.

– Skadet aldri noen

Dey har aldri benektet at han var fangevokter i leiren, men sa under rettssaken at han aldri skadet noen, skriver avisen Frankfurter Allgemeine.

Aktor prosederte på at Dey må ha visst at fanger ble henrettet med nakkeskudd og brent i krematoriet. Han hadde anledning til å be om å bli overført til annen tjeneste, mente aktor.

– Dette var medvirkning, sa han i prosedyren ifølge Frankfurter Allgemeine.

Ba om unnskyldning

Dey sa i sitt sluttinnlegg at det var først under straffeprosessen mot ham som han ble klar over hele omfanget av grusomhetene og lidelsene i leiren. Han ønsket å be om unnskyldning til ofrene som gikk gjennom dette «helvete av galskap» og deres pårørende og pårørende.

– Noe som dette må aldri skje igjen, sa Dey.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding