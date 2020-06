Fredag markeres opphevelsen av slaveriet. Trump sier han har gjort dagen kjent og populær.

Midt under demonstrasjonene om politivold mot svarte ble det kjent at president Donald Trump igjen skulle begynne å holde folkemøter. Det første var lagt til Tulsa i Oklahoma den 19. juni.

Kritikken haglet. 19. juni er nemlig dagen da slaveriets opphevelse markeres. Dessuten var Tulsa i 1921 åstedet for en av de verste massakrene på svarte amerikanere. Mange mente valg av tid og sted var umusikalsk. Trump har flyttet møtet til lørdag.

Lawrence Bryant, Reuters/NTB scanpix

Informert av Secret Service

Nå gir presidenten spetakkelet om denne saken æren for at juneteenth er blitt en kjent og populær dag. I et intervju med The Wall Street Journal sier Trump at det var en hans svarte livvakter som informerte ham om at 19. juni var en merkedag.

– Jeg gjorde noe bra. Jeg gjorde juneteenth veldig berømt, sier Trump til avisen og hevder at få – eller egentlig ingen – før hadde hørt om dagen.

The Wall Street Journal forteller at Trump stanset intervjuet et øyeblikk og spurte en rådgiver om hun hadde hørt om juneteenth. Rådgiveren fortalte da at Det hvite hus hadde kommet med kunngjøringer på denne dagen i alle hans tre første presidentår.

– Virkelig? Vi sendte ut en erklæring? Trumps hvite hus sendte ut en erklæring? Ok. Ok. Bra, sa Trump.

The Portal to Texas History, University of North Texas Libraries

Opptog og grillfester siden 1866

President Abraham Lincolns erklæring om slaveriets opphevelse kom egentlig 1. januar 1863. Men borgerkrigen pågikk fortsatt og mange slaveeiere fortsatte sin virksomhet.

19. juni 1865 kom generalmajor Gordon Granger til Galveston i Texas og kunngjorde slutten både på borgerkrigen og slaveriet. Allerede året etter ble dagen feiret i Texas, ifølge et notat fra Kongressens utredningskontor.

Det ble arrangert opptog, grillfester, bønnemøter, høytlesning og konserter. Etter hvert som svarte familier flyttet fra Texas til andre deler av landet, brakte de med seg tradisjonen for feiring av juneteenth.

Nå er dagen en merkedag i 48 delstater og USAs hovedstad Washington. I forbindelse med årets demonstrasjoner er det blitt fremsatt krav om at den skal bli en nasjonal høytidsdag.

I intervjuet med The Wall Street Journal sier Trump i en kommentar til den siste tids oppstand at han tror det finnes «noe» institusjonell rasisme i USA, men at situasjonen stadig blir bedre.