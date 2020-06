Brasil har nå nest flest tilfeller av covid-19 i verden, bare forbigått av USA. Fredag var 1473 personer døde av viruset det siste døgnet, skriver avisen Folha do Sao Paulo. Over 35.000 er døde totalt, og ekspertene mener i tillegg at mørketallene er store.

Likevel har landets president Jair Bolsonaro bedt delstater og kommuner om at kjøpesentre, restauranter og barer åpnes igjen fra denne helgen. Rio de Janeiro er blant byene som vil følge presidentens ønske.

– Dette kan gi uforutsigbare konsekvenser, sier Dr. Charbell Kury (40) til Aftenposten lørdag kveld. Kury er epidemolog og spesialist i infeksjonsmedisin i Macae, Brasils oljehovedstad. Han behandler covid-19 pasienter ved Saint John sykehus i byen.

Frykter økt smitte

– Dessverre ser vi fra andre land at når man åpner opp før antallet smittetilfeller begynner å gå ned, kan det være farlig og føre til økt antall dødsfall. Det beste vi kan gjøre nå er å øke testing og overvåking, og stenge ned igjen hvis vi ser at tallene øker, sier han.

Legen forteller at han behandlet den første covid-19 pasienten i Macae i mars, og senere ble smittet selv. Nå er han frisk, og har stor pågang av pasienter. For øyeblikket er intensivenhetene på sykehusene i Macae mellom 70 og 80 prosent fulle. Totalt 50 personer i byen, som er liten i brasiliansk målestokk, er døde av viruset.

Andre steder i landet er sykehuskapasiteten fullstendig sprengt. Verst rammet er storbyen Sao Paulo og Manaus i delstaten Amazonas. Dette kartet gir et bilde av smittespredningen i de ulike regionene, oppdatert i sanntid.

Fakta: Covid-19 i Brasil Brasil hadde lørdag 646.006 smittetilfeller og 35.047 døde, ifølge oversikten fra Worldometers. Med en befolkning på 212 millioner, tilsvarer det 165 døde per million innbyggere. Fredag ble det meldt om 1473 døde det siste døgnet. Landet er på tredjeplass globalt i antall døde, bak USA og Storbritannia. Kilde: Folha de Sao Paulo, Worldometers

Vil trekke Brasil ut av WHO

Helt siden pandemien startet, har Brasils omstridte president Jair Bolsonaro vært imot smittevernstiltak, som for eksempel å be folk holde seg hjemme for å hindre spredning.

To påfølgende helseministre har gått av under pandemien. En fikk sparken, en valgte å gå av selv etter en konflikt med presidenten. Nå har Bolsonaro truet med å følge Donald Trump i USA og trekke landet ut av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Begrunnelsen skal være at han mener WHO er en «politisk organisasjon», og lar ideologi prege arbeidet de gjør.

Trusselen skal ha kommet etter at WHO ba om å få rundt 225 millioner kroner i overføringer som Brasil skylder dem, skriver avisen O Globo.

Legen Kury mener Bolsonaro må ta skylden for at hjemlandet hans er hardere rammet av koronaviruset enn de fleste andre land. WHO har for lengst erklært Latin-Amerika som det nye episenteret for pandemien.

– Han sa at dette bare var som en liten influensa. Dessverre er det en stor del av befolkningen som har lav utdanning, ikke leser aviser og tror på det, sier han, og legger til:

– Jeg er redd, og ser hvordan landet vårt lider under denne gale mannen.

Inkompetanse og politisk kynisme

Benedicte Bull, professor og statsviter ved Senter for utvikling og miljø, Universitetet i Oslo, mener Bolsonaro har hatt stor betydning for Brasils (manglende) respons.

– Mange lytter til presidenten, gatene fylles når han holder tale. Han bidrar også til forvirring. Folk hører en ting fra presidenten, og noe annet fra ordfører og guvernør. I et land med et så svakt helsesystem for folk flest, er det enda viktigere med sterkt lederskap under en krise.

Bull mener presidentens håndtering av viruset hittil har vært preget av en blanding av inkompetanse og politisk kynisme.

– Han jobber for å maksimere støtten i sin krets, og tar ikke hensyn til det beste for landet. I tillegg tilsidesetter han bevisst all ekspertise, sier Bull.

Hun mener Bolsonaro har kopiert en del av håndteringen til Donald Trump i USA, men vært enda mer ekstrem i å avvise trusselen fra viruset og angripe delstatsguvernører som har forsøkt å sette inn tiltak.

– Når så mange dør, er det ikke stor fare for at velgerne vil straffe ham?

– Det er tre og et halvt år til neste presidentvalg i Brasil. Bolsonaro ble valgt på grunnlag av mistillit til hele det politiske systemet, og hat mot Arbeiderpartiet. Mistilliten og hatet har ikke blitt mindre, sier Bull, men peker på at han kan bli stilt for riksrett. For øyeblikket pågår det en etterforskning av presidenten, fordi han urettmessig skal ha prøvd å påvirke utnevnelsen av en politisjef.

Vil redde økonomien

Presidentens begrunnelsen for å åpne opp landet nå, skal være at det er viktig å redde økonomien. Men ikke alle følger ønsket hans. I Macae har de lokale myndighetene satt foten ned foreløpig, forteller Dr. Kury.

Professor Bull mener det kan tenkes at Bolsonaro ser den økonomiske utviklingen som viktigere for sin oppslutning enn smittesituasjonen. Hun har fått rapporter om overfylte og kaotiske sykehus flere steder i Brasil.

– Hvordan tror du dette ender for Brasil?

– Det finnes vel ikke noen land som har klart å få kontroll på virusspredningen uten veldig strenge tiltak. Kanskje vil pandemien utvikle seg til noe håndterbart i Europa og USA, men bli hengende igjen ganske lenge i Brasil og enkelte andre latinamerikanske land.