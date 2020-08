Ber Putin om at mannen flys til sykehus i Tyskland

I et brev til president Vladimir Putin ber Aleksej Navalnyjs kone, Julia, om at ektemannen sendes til Tyskland med ambulansefly for medisinsk behandling.

Aleksej Navalnyjs kone, Julia, fotografert utenfor sykehuset i Omsk fredag. Det er her regimekritikeren har vært sykehusinnlagt de siste dagene. Evgeniy Sofiychuk / AP /NTB Scanpix

20. aug. 2020 20:37 Sist oppdatert nå nettopp

Navalnyj (44) har siden torsdag ligget livstruende syk og i koma på et sykehus i byen Omsk i Sibir etter det som kan være en forgiftning.

Navalnyjs støttespillere sier at det er funnet et svært farlig stoff i kroppen hans. Leger i Omsk skal ha sagt nei til å overføre ham til et sykehus i Berlin fordi har er for syk.

Konas brev til Putin, som skal være sendt til Kreml, ble publisert i sosiale medier fredag, ifølge Reuters.

Ivan Zhdanov, en av Navalnyjs allierte, sier fredag at politiet har funnet et svært farlig stoff i Navalnyjs system, men at myndighetene nekter å oppgi hva slags stoff det er.

Samtidig avviser russiske leger ved sykehuset Navalnyj behadles på i Sibir at det er funnet gift i blodet hans.

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj er livstruende syk etter en mulig forgiftning. SHAMIL ZHUMATOV / Reuters /NTB Scanpix

Regimekritikeren kollapset på et fly mellom byene Tomsk og Omsk torsdag morgen. Hans medarbeidere er overbevist om at han er forgiftet, men legene har ennå ikke stilt noen diagnose.

Både Frankrike og Tyskland har tilbudt seg å hjelpe Navalnyj.

Et ambulansefly fra Tyskland tok av fra Nürnberg like etter klokken 3 lokal tid, ifølge Bild. Ifølge avisen skal Navalnyj få behandling på det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin.

Hans talskvinne har sagt at det vil være en trussel mot Navalnyjs liv å nekte å flytte ham.

– Så langt er det ikke identifisert noe gift i blodet og urinen. Det er ingen spor etter det, sa assisterende overlege Anatolij Kalinitsjenko da han fredag møtte pressen utenfor sykehuset.

Han la til at tilstanden til Navalnyj fortsatt «er ustabil».

Det er tidligere blitt meldt at tilstanden til den russiske opposisjonslederen og Putin-kritikeren er alvorlig og stabil.

Legene ved sykehuset skal ha sagt nei til at Navalnyj kan flyttes på grunn av helserisiko. Opposisjonspolitikerens talskvinne Kira Jarmysj mener det er et forsøk på å skjule forgiftningen.

– Gjør alt de kan

Overlege Kalinitsjenko har tidligere sagt at legene gjør alt de kan for å redde den kjente aktivisten, korrupsjonsjegeren og bloggeren, som lenge har vært en av president Vladimir Putins fremste kritikere. Han har også sagt at Navalnyj kjemper for sitt liv.

Ifølge Navalnyjs team er sykehuset i Omsk dårlig utstyrt, og hans lege Anastasia Vasiljeva sier hun har bedt Kreml om hjelp til å få ham til et europeisk sykehus.

Jarmysj anklager samtidig Putin for å ha ansvaret for den antatte forgiftningen.

– Enten han ga ordren personlig eller ikke, så ligger ansvaret på ham, sier hun.

Navalnyjs kone Julia har nå reist til Omsk, som ligger om lag 220 mil øst for Moskva.

Politietterforskere befinner seg også på sykehuset, og journalister sier de har sett agenter fra sikkerhetstjenesten FSB der.

Mange fiender

Den politiske analytikeren Tatjana Stanovaja sier at Navalnyj har «hundrevis av fiender, deriblant noen innbitte personer». Hun viser spesielt til hans kamp mot korrupsjon, som har fått stor oppmerksomhet på sosiale medier.

Navanyj mener at det russiske maktapparatet er gjennomsyret av korrupsjon, og han har lagt ut en rekke konkrete anklager på Youtube og Twitter, der han har millioner av følgere.

Amnesty International har bedt Russland iverksette en rask og uavhengig etterforskning av hva som har skjedd.

I Moskva sier flere at de tror Navalnyj ble forgiftet med overlegg som følge av hans politiske syn.

– Jeg tror dette var et bevisst forsøk på å ta hans liv fordi han har kjempet så hardt mot regjeringen den siste tiden, sier den 18 år gamle studenten Jaroslav Ljangasov.

Navalnyjs talskvinne mener han må ha fått i seg gift da han drakk en kopp te på flyplassen i byen Tomsk i Sibir før avgang. Dette er det eneste han skal ha drukket torsdag morgen.

