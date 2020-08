Bild: Tysk ambulansefly skal hente Navalnyj til Berlin

Et tysk ambulansefly tar sent torsdag kveld av mot Russland for å hente den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj.

Den russiske regimekritikeren Aleksej Navalnyj er livstruende syk etter en mulig forgiftning. AP / NTB scanpix

NTB

20. aug. 2020 20:37 Sist oppdatert 6 minutter siden

Navalnyj ligger livstruende syk og i koma på et sykehus i byen Omsk i Sibir etter det som kan være en forgiftning.

Han kollapset på et fly mellom byene Tomsk og Omsk torsdag morgen.

Ifølge Bild skal Navalnyj få behandling på det velrenommerte Charité-sykehuset i Berlin.

