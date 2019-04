Irans utenriksminister ut mot USA

Selv om utenriksminister Mohammed Javad Zarif mener Trump vil tvinge iranerne i kne for å få dem i snakk, tror han ikke den amerikanske presidenten ønsker krig mellom landene. Zarif mener derimot at Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton og USAs allierte i Midtøsten ønsker «regimeendring» i Iran og at landet går i oppløsning.

Da han snakket til Asia Society i New York onsdag sa utenriksministeren at «det er ikke krise ennå, men situasjonen er farlig. Zarif sa at et «B-lag» bestående av Bolton, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og prinser fra Saudi-Arabia og Abu Dhabi kan presse Iran til å treffe tiltak som kan brukes til å rettferdiggjøre «gale handlinger».

– De som har utformet den politikken som føres, ønsker ganske enkelt ikke en forhandlingsløsning. Men la meg gjøre det klart at Iran ikke ønsker en konfrontasjon, men vil heller ikke avstå fra å forsvare seg, utdypet Zarif, ifølge Reuters.

Oljeeksport

Han advarte også USA og sa landet må være forberedt på konsekvensene dersom de forsøker å hindre Iran i å eksportere olje. USA sa tidligere i uken at de ikke vil fortsette å gi unntaket for åtte land som hittil har fått lov til å importere iransk olje tross sanksjonene som ble innført i november.

– Vi mener Iran vil fortsette å selge olje. Vi vil fortsette å finne kjøpere, og vi vil fortsette å bruke Hormuzstredet som en sikker passasje for vår oljehandel. Dersom USA forsøker å hindre dette, må de være forberedt på konsekvensene, sa utenriksministeren under arrangementet i New York.

Landene som hittil har fått fritak for USAs sanksjoner er Kina., India, Italia, Hellas, Sør-Korea, Taiwan og Tyrkia. Fritaket går ut 2. mai, og USAs regjering har altså gjort det klart at det ikke vil bli forlenget.

Fangeutveksling

Under onsdagen arrangement sa ministeren også at han for seks måneder siden ga USA et tilbud om fangeutveksling. utvekslingen skulle omfatte alle iranere som sitter fengslet i USA og alle iranere USA ønsker å få utlevert.

– Dersom de sier noe annet, så lyver de, sa Zarif og la til at Trump-administrasjonen aldri svarte på henvendelsen.

Selv om den iranske ministeren ikke presiserte hvem Iran kunne utlevere, nevnte han britisk-iranske Nazanin Zaghari-Ratcliffe, som har sittet fengslet i tre år. Han nevnte også utleveringssakene til en iransk mann i Tyskland og en iransk kvinne i Australia, som begge sitter fengslet etter at USA har utstedt arrestordre på dem.

Det anstrengte forholdet mellom USA og Iran har blitt forverret etter at Trump i fjor trakk USA fra atomavtalen med Iran og begynte å trappe opp sanksjonene mot landet. Tidligere denne måneden ble den iranske Revolusjonsgarden svartelistet av USA.