Borgström var advokat i en rekke kjente kriminalsaker, blant annet var han forsvarer for Thomas Quick. Han var også bistandsadvokat for de to kvinnene som anmeldte WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange for overgrep.

Borgström ble Sveriges første mannlige likestillingsombud i 2000, en stilling han hadde fram til 2007.

Året etter ble han likestillingstalsperson for Socialdemokraterna. I november 2013 forlot han partiet og meldte seg inn i Vänsterpartiet.

Claes Borgström ble 75 år.