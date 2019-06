Billigere biff og kaffe: Historiens største frihandelsavtale på plass for EU

Fredag kom nyheten om at EU og det søramerikanske indre markedet, Mercosur, er enige om en ny frihandelsavtale. Dette er den fjerde store avtalen EU får på plass på tre år. Nylige er det inngått avtaler med Canada, Mexico og Japan.

– Dette er en av de største avtalene som EU har inngått noen gang, sier Kristian Steinnes.

Han er professor i europeisk historie ved NTNU.

Forhandlingene startet for nesten tyve år siden, men er flere ganger blitt satt på pause.

Fakta: Mercosur Søramerikansk handelsblokk opprettet i 1991. Medlemslandene er Brasil, Argentina, Paraguay og Uruguay. Videre er Bolivia, Chile, Columbia, Ecuador, Guyana, Peru og Surinam delvis tilknyttet handelsblokken. Venezuela er medlem, men har vært utvist siden desember 2016. Den nye avtalen med EU vil åpne for frihandel i et område med tilsammen 800 millioner forbrukere.

Uenighetene har i hovedsak dreid seg om tollnivået på landbruksvarer. Blant annet har det vært viktig for EU å beholde merkevarebeskyttelsen på europeiske geografiske merkevarer som manchego-ost fra La Mancha, boblevin fra Champagne og spekeskinke fra Parma.

Den nye avtalen innfrir dette og gir tollfrie kvoter på landbruksvarer til mercosur-landene.

Viktig for EFTA

Avtalen innebærer både handelsmessige og politiske forpliktelser. Blant annet forplikter begge handelsblokkene seg til målene i klimaavtalen som ble inngått i Paris i 2015, samt til veterinærkontroller og de samme grunnleggende arbeidsstandardene.

– Når det gjelder varer, er det en full eller delvis fjerning av toll på en rekke varer. I tillegg innebærer avtalen en delvis liberalisering av tjenestehandel for visse sektorer, sier seniorforsker Arne Melchior ved NUPI.

Fakta: EFTA Det europeiske frihandelsforbund EFTA består av Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Opprettet i 1960 og har hovedkontor i Genève og Brussel. De tidligere medlemslandene Storbritannia, Sverige, Danmark, Finland, Portugal og Østerrike har gått inn i EU. De gjenværende medlemmene Norge, Island og Liechtenstein har knyttet seg til EUs indre marked gjennom EØS-avtalen.

Ifølge Melchior er det sannsynlig at EU-avtalen vil gjøre det lettere for EFTA å forhandle frem en frihandelsavtale med Mercosur-landene. Denne avtalen kan være nært forestående.

– En frihandelsavtale mellom EFTA og Mercosur vil påvirke Norges konkurransevilkår. Argentina og Brasil er viktige eksportmarkeder for blant annet norsk laks. EFTA har nå forhandlet med Mercosur i ni omganger i løpet av et par år, og i juni kom det meldinger om at denne avtalen er nært forestående, sier Melchior.

Mindre kontroversiell

– Betyr dette at folk i Europa vil kunne kjøpe mer billig argentinsk biff?

– Biff er et viktig eksportprodukt for disse landene, og den nye avtalen mellom EU og Mercosur tillater økt import innenfor kvoter. Men EUs krav til kvalitet og kontroll forblir uendret. Sør-Amerika har tidligere hatt noen problemer med veterinærkontroller, med sykdommer som gjorde at noen produsenter ble utestengt i perioder, men alle de fire landene har nå mange bedrifter som er godkjent for eksport til EU, sier Melchior.

Han legger til at EUs kontrollregime for import av mat vil også gjelde under den nye avtalen mellom EU og Mercosur.

– Som følge av veterinæravtalen mellom Norge og EU gjelder dette regimet også for Norges import fra Mercosur, understreker Melchior.

Han fremhever at Mercosur-avtalen så langt har vært mindre kontroversiell en enkelte andre frihandelsavtaler EU har inngått. Fortsatt må alle medlemslandene godta avtalen før den blir en realitet. Likevel har enkelte europeiske land, som Belgia, vært kritiske til en liberalisering av tollsatsene på landbruksvarer.

– Er det skepsis mot en tilsvarende EFTA-avtale med disse landene i norsk landbruk?

– Norsk landbruk er alltid på vakt for importvernet. I dag har vi en kvote med nedsatt toll på 1000 tonn kjøtt fra hele verden inkludert Mercosur, samt tilleggskvoter for EU og noen utviklingsland. Et spørsmål er om Mercosur får bedre markedsadgang for kjøtt i en ny frihandelsavtale med EFTA.

– Norge må skynde seg

Paal Frisvold har jobbet i EFTA og har lang fartstid i EU-hovedstaden hvor han nå redaktør for nettstedet europeiskpolitikk.no. Han sier at avtalen kan være ufordelaktig for Norge. Dette med tanke på norsk fiskeeksport til Sør-Amerika.

– Denne avtalen gjelder blant annet landbruksvarer som kjøtt og vin, samt noe sjømat. Siden Norge ikke er en del av landbruks-handel innenfor EU, så vil ikke Norge ha særlig nytte av avtalen. Faktisk kan lavere tollsatser og forenklede importprosedyrer, som for eksempel ved veterinærkontroll mellom EU og Mercosur, føre til at Norge får større konkurranse på fiskearter som benyttes til det store klippfiskmarkedet i Brasil, sier Frisvold.

Han legger til at Norge gjennom EFTA er i forhandlinger om en avtale med Mercosur, men det går ganske tregt.

– Nå må vi skynde oss og få til en lignende avtale, men vi ønsker i større grad å beskytte våre jordbruksvarer. Derfor er det en veldig treg fremdrift mellom EFTA-landene og Mercosur, sier Frisvold.

20 prosent lavere toll på kjøtt

– Både EU og Mercosur vil tjene på avtalen. Blant annet fordi EU taper store penger på kopivarer som blir produsert i Sør-Amerika. Det er for eksempel snakk om fetaost og parmaskinke. Nå vil de geografiske opphavsrettighetene i større grad være beskyttet, sier Frisvold.

Også han nevner kjøtt som en viktig importvare fra Sør-Amerika.

– Tollbarrieren blir ikke helt borte på grunn av avtalen, men blir langt mindre. På kjøtt blir den satt ned fra cirka 30 prosent til 7,5 prosent, sier Frisvold.

– Vil det også bety billigere biff for nordmenn?

– Nei. Varer som kommer til EU fra land som ikke er med i EU, skal ikke eksporteres til andre land. Norge kan likevel inngå egne avtaler med for eksempel Argentina eller en fellesavtale gjennom EFTA.

Han legger til at avtalen også gjelder offentlige anskaffelser. Det betyr at EU-land nå kan delta i anbud for industri og infrastruktur i Mercosur-landene og omvendt.