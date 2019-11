De to 15-åringene ble skutt mens de var på en pizzarestaurant i Ystadgatan i Malmö lørdag kveld. Den ene døde av skadene umiddelbart, den andre ligger livstruende skadet på sykehus.

Nå foregår en intens jakt på gjerningspersonene, trolig to personer som kom på sykkel til stedet og skjøt inn i restauranten. I en annen skyteepisode mandag kveld, ble en annen tenåring skadet. Der er to unge menn pågrepet.

Politiet har nå lovet en kraftinnsats for å få slutt på skytinger og eksplosjoner.

Men politiets statistikk viser at det å oppklare skytedrap knyttet til kriminelle miljøer, er svært vanskelig, og at Malmö skiller seg negativt ut.

Fakta: Undersøkelsen Studien omfatter drap utført med skytevåpen i Stockholm, Göteborg og Malmö fra 2011 til 2018. En sak defineres som oppklart hvis en person er dømt for drap eller forsøk på drap og dommen er rettskraftig. Til sammen dreier det seg om 128 saker i de tre byene. 20 prosent endte i fellende dom. Av de 35 sakene hvor påtalemyndigheten tok ut tiltale, ble det frifinnende dom i 11. Kilde: Politiet i Stockholm.

Derfor skiller de seg ut

Oppklaringsprosenten i drapssaker er vanligvis svært høy både i Norge og Sverige. Men drap som knyttes til kriminelle miljø forblir ofte uoppklarte.

Ifølge tall fra politiet som Aftonbladet har omtalt, og som Aftenposten har fått tilgang til, har 38 personer i gjengmiljøet blitt skutt og drept i Malmö de siste åtte årene. Bare seks av disse drapene er blitt oppklart, altså 16 prosent.

De siste tre årene er andelen enda lavere: Kun 11 prosent av sakene ble oppklart.

– Det er forkastelig og må bli bedre, sier gjengekspert Gunnar Appelgren i Stockholm-politiet til avisen.

For drap utenfor disse miljøene, er oppklaringen av drapssaker gjerne 90 prosent.

Det pekes på flere grunner til at så få av drapene i gjengmiljøet blir oppklart.

Det er vanskelig å få vitner til å snakke i disse miljøene.

Når det brukes skytevåpen, er det ingen fysisk kontakt mellom offer og gjerningsperson. Det gjør det vanskeligere å ta drapsmannen.

Noen ganger kan det være problemer med å sikre spor på åstedet. Politiet blir angrepet i rundt 20 prosent av tilfellene, ifølge Aftonbladet.

Synkende oppklaringsprosent

– Mange ganger føler folk på en frustrasjon og avmakt. De blir opprørt når en kamerat blir skutt. Men så er det også noen som ser på politiet som sin motstander, sier Gunnar Appelgren til avisen.

I Stockholm og Göteborg var oppklaringsprosenten noe høyere (20 og 24 prosent), men lav også der. Appelgren tror en forklaring på dette er at nesten alle drap i Malmö er knyttet til narkotikamarkedet og til enkelte områder av byen.

En rapport som Brottsforebyggande rådet har laget, og som tar for seg alle tilfeller av dødelig vold mellom 1990 og 2017, viser at oppklaringsprosenten er fallende. Det knyttes blant annet til gjengkriminaliteten. Bare 23 prosent av dødelig vold i forbindelse med konflikter i det kriminelle miljøer, blir oppklart av politiet. 94 prosent av dødelig vold i nære relasjoner blir oppklart.

Nylig hadde svensk politi besøk av politieksperter fra New Jersey som har spesialisert seg på raske tekniske undersøkelser etter skyteepisoder. Det kan være avgjørende for å få oppklart saker, og få konstatert hvem som har avfyrt kulen.

Flyktet fra Syria

Politiet i Malmö har sagt at de kjente til de to 15-åringene som ble skutt sist lørdag. De har ikke gitt noen flere detaljer om på hvilken måte de er kjent. Ifølge svenske medier kom den 15 år gamle gutten som ble drept fra Syria i 2016, altså for bare tre år siden. Han ble født i en palestinsk flyktningleir i Aleppo og var eldst av fem søsken.

Familien kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen av ham som kriminell, og tar avstand fra politiets omtale.

– Min sønn var ikke en kriminell, han var et barn, sier 15-åringens far til Expressen.

– Han flyktet fra døden. Så døde han her i stedet. Hadde han blitt igjen i Syria, hadde han nok levd, sier en slektning til avisen.