Bolton unnlot å møte riksrettsetterforskere

Boltons fravær kan bety at han ikke kommer til å avgi noe vitnemål i Representantens hus i forbindelse med at president Donald Trump etterforskes med sikte på å stille ham for riksrett.

Ifølge Washington Post er Bolton villig til å trosse Trump og stille som vitne, men kun hvis en domstol tar stilling til tvisten mellom Trump-administrasjonen og Kongressen, slik at han eventuelt blir stevnet. Avisen viser til ikke navngitte kilder som kjenner Boltons synspunkter.

Trump mener at alle hans rådgivere, tidligere og nåværende, har «immunitet». Han har også gitt dem ordre om ikke å samarbeide med etterforskerne.

Boltons advokat, Charles Cooper, sier at hans klient ikke har mottatt stevning, og han har tidligere sagt at Bolton ikke kommer til å møte såframt han ikke blir stevnet.

Saken som har utløst riksrettsetterforskningen, handler om hvorvidt Trump har misbrukt sin makt som president til å forsøke å få Ukraina til å etterforske Joe Biden og hans sønn Hunter, samtidig som Biden forsøker å bli Demokratenes presidentkandidat. Et viktig spørsmål er også hvorvidt Trump har brukt militær bistand til Ukraina som brekkstang for å få Ukraina til å etterforske Biden.

Går ikke til retten

Ifølge en kilde i etterretningskomiteen i Representantens hus er etterforskerne ikke interessert i en langtrukken kamp i retten om å få stevne Bolton. I stedet mener de at uteblivelsen kan brukes som bevis for at presidenten hindrer Kongressens arbeid.

Mens Bolton uteble, dukket en av visepresident Mike Pence' rådgivere opp for å avgi forklaring. Jennifer Williams, som tidligere arbeidet i utenriksdepartementet, hadde på forhånd blitt stevnet. Hun er en av flere ansatte i Det hvite hus som lyttet til telefonsamtalen som Trump hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i juli. Hun er det første vitnet med direkte tilknytning til Pence.

Pence selv står lojalt ved Trumps side, og torsdag kalte han riksrettsetterforskningen for en «skam».

TV-sendte høringer

I neste uke skal etterforskerne innlede offentlige høringer i saken. Da vil amerikanske TV-seere kunne følge med på hva de ulike vitnene forteller om den mye omtalte telefonsamtalen.

Denne uken har Demokratene lagt opp til at 13 vitner skulle forklare seg bak lukkede dører, men så langt har kun Williams og en annen ansatt i utenriksdepartementet, David Hale, dukket opp.

Demokratene har ønsket Bolton som vitne etter at tidligere rådgiver i Det hvite hus, Fiona Hill, under sitt vitneavhør fortalte om Boltons bekymringer knyttet til administrasjonens Ukraina-politikk.